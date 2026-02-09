0 800 307 555
ФОПи отримали перші виплати та кредити за програмами енергетичної держпідтримки

Кредит&Депозит
22
Перші виплати та кредити за програмами державної підтримки під час надзвичайної ситуації в енергетиці вже нараховані. За тиждень понад 18 000 ФОПів 2−3 груп подали заявки на отримання 180,6 млн грн. Із них 14 400 заявок держава вже профінансувала.
Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Пакунки тепла

«Понад 30 000 людей отримали пакунки тепла в районах, де ситуація під час морозів була найскладнішою. Набори містять речі, які допомагають зігрітися, залишатися на зв’язку та заряджати медичні пристрої. Їх забезпечила Група Нафтогаз для людей з інвалідністю та самотніх пенсіонерів Києва та Київської області», — повідомила Свириденко.
До ініціативи долучилися інші великі державні компанії — Енергоатом, Укренерго, Укргідроенерго та Ліси України. Вони вже забезпечують додаткові 70 тисяч пакунків тепла для громад по всій Україні, де ситуація з електро- і теплопостачанням залишається складною.

Допомога ФОП на енергостійкість

«За тиждень понад 18 тисяч ФОПів 2−3 груп подали заявки на отримання 180,6 млн грн. Із них 14,4 тисячі заявок держава вже профінансувала. Підприємці, які надають людям базові послуги, зможуть відремонтувати або купити генератор, пальне чи оплатити комунальні послуги», — зазначила очільниця уряду.
Видано перший пільговий кредит сумою 1,1 млн грн на генератори та інше енергообладнання в межах програми «Доступні кредити 5−7-9».
Крім того, станом на сьогодні до 18 банків надійшло 417 заявок від бізнесу на загальну суму 487 млн грн. Кредит надається на строк до 3 років на суму до 10 млн гривень.

СвітлоДім

«Уже підписано 115 кредитних договорів на загальну суму 2,19 млрд гривень для фінансування проєктів власної генерації — для бізнесу та ОСББ. Загалом бізнес подав 173 заявки на 6 млрд гривень на встановлення газотурбінних, газопоршневих, біогазових та інших генеруючих установок, як системне рішення для енергостійкості», — зазначила прем’єр-міністерка.
Для підтримки домогосподарств працює програма СвітлоДім, через яку надходять кошти для енергонезалежності будинків. Погоджено перші 19 заявок багатоквартирних будинків у Києві та Київській області на загальну суму 5,1 млн грн. Кошти перераховуються заявникам впродовж двох днів після підтвердження.
Будинки зможуть придбати генератори, акумулятори, інвертори, блоки керування високовольтними батареями та сонячні панелі — для автономного забезпечення води, тепла, освітлення та роботи ліфтів під час відключень.
За матеріалами:
Finance.ua
