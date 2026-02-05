Що буде з депозитними ставками — прогнози експертів Сьогодні 21:00 — Кредит&Депозит

Ставки за депозитами в банках

На думку експертів наразі банки вже згорнули святкові пропозиції, які ситуативно підвищили дохідність окремих депозитів у грудні-січні до 18% річних.

Про це пише Мінфін , ми вибрали основне.

Дмитро Замотаєв, директор департаменту роздрібного бізнесу «Попри це, середня дохідність за гривневими вкладами залишається конкурентною і вже декілька місяців утримується в коридорі 13−14,5% річних, залежно від строку розміщення коштів. Окремі банки й надалі готові пропонувати максимальні ставки на рівні до 16% річних, що підтримуватиме інтерес вкладників і конкуренцію за ресурси», — розповівдиректор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку

Головне питання — як довго ставки залишатимуться на таких високих рівнях? Головною подією останніх тижнів для депозитного ринку стало рішення НБУ про зниження ключової ставки на 0,5 в.п. — до 15% річних.

Корекція ключової ставки традиційно супроводжується синхронними змінами інших монетарних інструментів: зокрема, ставку за тримісячними депозитними сертифікатами НБУ, яка фактично є базою для формування дохідності гривневих вкладів, знижено до 18,5% річних.

пресслужбі Ощадбанку. «Зважаючи на сповільнення рівня інфляції та макроекономічний прогноз НБУ, що передбачає поступове зниження облікової ставки, загалом рішення було очікуваним. Наразі ринок зберігає привабливість гривневих депозитів», — говорять в

Напередодні оголошення регулятором цих рішень окремі банки вже переглядали свої депозитні пропозиції для приватних клієнтів. Як зауважили «Мінфіну» в пресслужбі Ощадбанку, «зниження облікової ставки на 0,5 в.п. — це початок пом’якшення монетарної політики та, відповідно, початок тренду до зниження відсоткових ставок.

Прогнози

Фінансисти поки що не беруться прогнозувати, як швидко ринок відреагує на цей сигнал регулятора.

«Наразі важко однозначно спрогнозувати, яку тактику виберуть комерційні банки. Йдеться саме про тактичні рішення: частина фінустанов може досить швидко «відкраяти» декілька десятих відсоткового пункту від дохідності депозитів, інші — навпаки, спробують утримати клієнтів, запропонувавши акційний період зі збереженням попередніх умов.

Важливим чинником залишається й гнучкість строків розміщення коштів. Поточні депозитні умови дозволяють вкладникам обирати короткі та середні терміни без істотних втрат для купівельної спроможності. Фактично йдеться про баланс між часом і дохідністю, без необхідності надовго «заморожувати» кошти. Саме тому основний попит, як і раніше, концентруватиметься на депозитах строком 6−9 місяців та 1 рік", — вважає Дмитро Замотаєв.

На його думку, визначальним для загального тренду на депозитному ринку стане наступне засідання монетарного комітету НБУ, заплановане на 19 березня.

«Його рішення можуть задати тон на весь 2026 рік: або облікова ставка надалі знижуватиметься відчутнішими темпами, або ж позиція регулятора залишатиметься стримано-консервативною.

Помітніші зміни в умовах заощаджень і кредитування можливі у разі зниження облікової ставки до рівня 14−14,5%. У такому сценарії банки отримають простір для зменшення депозитних ставок у межах 0,5−1 в.п., а з певним часовим лагом аналогічне коригування може відбутися й у кредитних продуктах", — уточнює Дмитро Замотаєв.

Аналогічні очікування висловлюють і в пресслужбі Ощадбанку.

«При поступовій зміні облікової ставки депозитні ставки для населення матимуть тенденцію до зниження. Зазвичай короткі депозити найшвидше реагують на зміни», — говорять там.

Зідно з опитуванням , ставлення українців до сучасної банківської системи залишається неоднозначним, але з помітним переважанням обережності.

Сукупно довіряють банкам 42,9% респондентів, тоді як 49,0% висловлюють недовіру. При цьому частка тих, хто повністю довіряє банківській системі, є мінімальною — лише 3,5%.

Така структура відповідей свідчить не про різку кризу довіри, а про крихкий і умовний характер лояльності до фінансових інституцій, яка легко трансформується у тривожні очікування.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.