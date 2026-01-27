Де українці вважають безпечним зберігати гроші — опитування (інфографіка)
Початок 2026 року українці зустрічають у стані підвищеної фінансової настороженості та стриманих економічних очікувань. Попри стабільну роботу банківської системи та відсутність масових збоїв, у суспільстві домінують побоювання щодо можливого обмеження доступу до власних коштів і недовіра до інституційних фінансових механізмів.
Про це свідчать результати соціологічного дослідження щодо фінансової спроможності громадян у 2026 році, проведеного інформаційним агентством Hronikers спільно з компанією Active Group.
Страх щодо обмеження доступу до грошей
Згідно з опитуванням, 35,2% респондентів зазначили, що гіпотетичне обмеження доступу до коштів у банках їх дуже лякає, ще 27,4% зазначили, що це скоріше викликає страх. Водночас 7,7% опитаних заявили, що така ситуація не викликає у них страху, а 19,3% — що скоріше не викликає. Ще 10,3% респондентів вагалися з відповіддю.
Засновник компанії Active Group Андрій Яременко зазначив, що попри побоювання, українці не відмовляються від банківських послуг, а навпаки, використання платіжних карток зростає.
«Українці розуміють, що банки — це, скоріше, короткостроковий інструмент, це про „тут і зараз“ щось оплатити, кудись переказати кошти. Щодо обмежень, то тут питання не тільки в самих банках, тут питання в інституціях ширше. Ну і плюс до того, постійні обіцянки держави щось з банківськими переглядами — перекази обмежити, десь щось заблокувати, десь щось змінити», — пояснив Яременко.
За його словами, додатковим фактором тривоги є тривале життя країни в умовах війни.
«Це не питання довіри чи недовіри до банків. Люди звикли до того, що будь-які правила можуть змінитися раптово, і саме це породжує страх перед новими обмеженнями», — додав він.
Довіра до банків
Ставлення українців до сучасної банківської системи залишається неоднозначним, але з помітним переважанням обережності.
Сукупно довіряють банкам 42,9% респондентів, тоді як 49,0% висловлюють недовіру. При цьому частка тих, хто повністю довіряє банківській системі, є мінімальною — лише 3,5%.
Така структура відповідей свідчить не про різку кризу довіри, а про крихкий і умовний характер лояльності до фінансових інституцій, яка легко трансформується у тривожні очікування.
Де українці вважають безпечним зберігати гроші
Фінансова поведінка українців демонструє чіткий відхід від класичних банківських інструментів. Найбезпечнішим способом зберігання заощаджень громадяни вважають готівкову валюту — її обрали 61,5% респондентів. Також поширеними є інвестиції у матеріальні активи (28,7%) та виведення коштів у банки інших країн (26,3%).
Банківські депозити в Україні — як у гривні, так і у валюті — суттєво поступаються за рівнем довіри, що свідчить про прагнення мінімізувати інституційні ризики навіть ціною зниження фінансової ефективності.
