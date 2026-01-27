Де українці вважають безпечним зберігати гроші — опитування (інфографіка) Сьогодні 17:04 — Кредит&Депозит

Скарбничка з грошима

Початок 2026 року українці зустрічають у стані підвищеної фінансової настороженості та стриманих економічних очікувань. Попри стабільну роботу банківської системи та відсутність масових збоїв, у суспільстві домінують побоювання щодо можливого обмеження доступу до власних коштів і недовіра до інституційних фінансових механізмів.

Про це свідчать результати соціологічного дослідження щодо фінансової спроможності громадян у 2026 році, проведеного інформаційним агентством Hronikers спільно з компанією Active Group.

Страх щодо обмеження доступу до грошей

Згідно з опитуванням, 35,2% респондентів зазначили, що гіпотетичне обмеження доступу до коштів у банках їх дуже лякає, ще 27,4% зазначили, що це скоріше викликає страх. Водночас 7,7% опитаних заявили, що така ситуація не викликає у них страху, а 19,3% — що скоріше не викликає. Ще 10,3% респондентів вагалися з відповіддю.

Страх щодо обмеження доступу до грошей, activegroup.com.ua

Засновник компанії Active Group Андрій Яременко зазначив, що попри побоювання, українці не відмовляються від банківських послуг, а навпаки, використання платіжних карток зростає.

«Українці розуміють, що банки — це, скоріше, короткостроковий інструмент, це про „тут і зараз“ щось оплатити, кудись переказати кошти. Щодо обмежень, то тут питання не тільки в самих банках, тут питання в інституціях ширше. Ну і плюс до того, постійні обіцянки держави щось з банківськими переглядами — перекази обмежити, десь щось заблокувати, десь щось змінити», — пояснив Яременко.

За його словами, додатковим фактором тривоги є тривале життя країни в умовах війни.

«Це не питання довіри чи недовіри до банків. Люди звикли до того, що будь-які правила можуть змінитися раптово, і саме це породжує страх перед новими обмеженнями», — додав він.

Довіра до банків

Ставлення українців до сучасної банківської системи залишається неоднозначним, але з помітним переважанням обережності.

Сукупно довіряють банкам 42,9% респондентів, тоді як 49,0% висловлюють недовіру. При цьому частка тих, хто повністю довіряє банківській системі, є мінімальною — лише 3,5%.

Така структура відповідей свідчить не про різку кризу довіри, а про крихкий і умовний характер лояльності до фінансових інституцій, яка легко трансформується у тривожні очікування.

Довіра до банківської системи, activegroup.com.ua

Де українці вважають безпечним зберігати гроші

Фінансова поведінка українців демонструє чіткий відхід від класичних банківських інструментів. Найбезпечнішим способом зберігання заощаджень громадяни вважають готівкову валюту — її обрали 61,5% респондентів. Також поширеними є інвестиції у матеріальні активи (28,7%) та виведення коштів у банки інших країн (26,3%).

Банківські депозити в Україні — як у гривні, так і у валюті — суттєво поступаються за рівнем довіри, що свідчить про прагнення мінімізувати інституційні ризики навіть ціною зниження фінансової ефективності.

Стратегії збереження заощаджень, activegroup.com.ua

