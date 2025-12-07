0 800 307 555
Реєстр боржників: як онлайн перевірити себе та уникнути блокування рахунків

Особисті фінанси
Реєстр боржників: як онлайн перевірити себе та уникнути блокування рахунків
Реєстр боржників: як онлайн перевірити себе та уникнути блокування рахунків
Часто боржники дізнаються про наявність виконавчого провадження вже після блокування рахунків банком чи встановлення обмежень на користування майном. Єдиний реєстр боржників — відкрита база даних, у якій кожен може швидко дізнатися про наявні борги.
Пресслужба Міністерства юстиції України розповідає, як перевірити себе в Єдиному реєстрі боржників.

Як здійснити перевірку

Перейдіть на портал Реєстру та вкажіть ПІБ, дату народження, за потреби — ідентифікаційний код.
Система миттєво покаже, чи є щодо вас виконавчі провадження.
У разі наявності провадження користувач отримує доступ до детальної інформації, зокрема:
  • орган або посадову особу, що видала виконавчий документ;
  • номер провадження;
  • підставу стягнення (штраф, аліменти, заборгованість тощо);
  • контакти державного або приватного виконавця, його email та телефон;
  • реквізити рахунку для погашення боргу.
Перевірка корисна не лише для самоконтролю, а й перед укладенням угод, під час перевірки потенційних контрагентів чи працівників, а також для отримання юридичної інформації або уточнення статусу вже відомого боргу.
До цього Finance.ua зазначав, що у Єдиному реєстрі боржників зафіксовано понад 794 тис. виконавчих проваджень щодо боргів за комунальні послуги. Проте 60% (понад 476 тис.) цих боргів фактично зайшли у глухий кут: провадження формально завершені, але стягнути кошти не вдалося.
Найчастіше українці не сплачують за теплопостачання (40% випадків). Далі йдуть водопостачання (18%), газ (15%), житлове обслуговування (10%), вивіз сміття (8%) та електроенергія (6%).
