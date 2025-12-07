Реєстр боржників: як онлайн перевірити себе та уникнути блокування рахунків Сьогодні 18:11 — Особисті фінанси

Реєстр боржників: як онлайн перевірити себе та уникнути блокування рахунків

Часто боржники дізнаються про наявність виконавчого провадження вже після блокування рахунків банком чи встановлення обмежень на користування майном. Єдиний реєстр боржників — відкрита база даних, у якій кожен може швидко дізнатися про наявні борги.

Пресслужба Міністерства юстиції України розповідає , як перевірити себе в Єдиному реєстрі боржників.

Як здійснити перевірку

Перейдіть на портал Реєстру та вкажіть ПІБ, дату народження, за потреби — ідентифікаційний код.

Система миттєво покаже, чи є щодо вас виконавчі провадження.

У разі наявності провадження користувач отримує доступ до детальної інформації, зокрема:

орган або посадову особу, що видала виконавчий документ;

номер провадження;

підставу стягнення (штраф, аліменти, заборгованість тощо);

контакти державного або приватного виконавця, його email та телефон;

реквізити рахунку для погашення боргу.

Перевірка корисна не лише для самоконтролю, а й перед укладенням угод, під час перевірки потенційних контрагентів чи працівників, а також для отримання юридичної інформації або уточнення статусу вже відомого боргу.

До цього Finance.ua зазначав , що у Єдиному реєстрі боржників зафіксовано понад 794 тис. виконавчих проваджень щодо боргів за комунальні послуги. Проте 60% (понад 476 тис.) цих боргів фактично зайшли у глухий кут: провадження формально завершені, але стягнути кошти не вдалося.

Найчастіше українці не сплачують за теплопостачання (40% випадків). Далі йдуть водопостачання (18%), газ (15%), житлове обслуговування (10%), вивіз сміття (8%) та електроенергія (6%).

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.