За які комунальні послуги українці накопичують борги — дослідження

Особисті фінанси
У Єдиному реєстрі боржників зафіксовано понад 794 тис. виконавчих проваджень щодо боргів за комунальні послуги. Проте 60% (понад 476 тис.) цих боргів фактично зайшли у глухий кут: провадження формально завершені, але стягнути кошти не вдалося.
Про це йдеться у дослідженні «Опендатабот».
За даними аналітиків, у 2025 році з’явилось 194 тис. нових проваджень, дві третини з яких досі залишаються відкритими (132 578 проваджень).

За які комунальні послуги заборгували найбільше

Найчастіше українці не сплачують за теплопостачання (40% випадків). Далі йдуть водопостачання (18%), газ (15%), житлове обслуговування (10%), вивіз сміття (8%) та електроенергія (6%).
Хто найчастіше накопичує борги:
  • люди віком 46−60 років — майже 36% усіх випадків;
  • пенсіонери — кожен четвертий боржник;
  • жінки — понад половину проваджень (55%) відкрито проти них у 2025 році.
Антирекорд встановила 71-річна пенсіонерка з Миколаївщини, проти якої лише за цей рік відкрили 28 проваджень за електроенергію. Всі вони завершені через неможливість стягнення. Фактично, борги залишилися, а система тільки накопичила нові «мертві» справи.
Найбільше боргів за комунальні послуги накопичили мешканці:
  • Харківщини — 47,9 тис. проваджень;
  • Дніпропетровщини — 45,4 тис.;
  • Миколаївщини — 11,9 тис.;
  • Полтавщини — 11,3 тис.;
  • Сумщини — 8,5 тис.
До цього Finance.ua зазначав, що з вересня 2024 по вересень 2025 року тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні зросли на 2,3% загалом.
Найбільше подорожчали послуги з управління багатоквартирними будинками, аж на 12,5%. Далі йде:
  • прибирання сміття на 6,4%;
  • утримання та ремонт житла на 3,4%.
Водночас водопостачання та каналізація зросли незначно: на 0,7% та 0,6% відповідно.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
