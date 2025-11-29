За які комунальні послуги українці накопичують борги — дослідження Сьогодні 10:09 — Особисті фінанси

У Єдиному реєстрі боржників зафіксовано понад 794 тис. виконавчих проваджень щодо боргів за комунальні послуги. Проте 60% (понад 476 тис.) цих боргів фактично зайшли у глухий кут: провадження формально завершені, але стягнути кошти не вдалося.

Про це йдеться у дослідженні «Опендатабот».

За даними аналітиків, у 2025 році з’явилось 194 тис. нових проваджень, дві третини з яких досі залишаються відкритими (132 578 проваджень).

За які комунальні послуги заборгували найбільше

Найчастіше українці не сплачують за теплопостачання (40% випадків). Далі йдуть водопостачання (18%), газ (15%), житлове обслуговування (10%), вивіз сміття (8%) та електроенергія (6%).

Хто найчастіше накопичує борги:

люди віком 46−60 років — майже 36% усіх випадків;

пенсіонери — кожен четвертий боржник;

жінки — понад половину проваджень (55%) відкрито проти них у 2025 році.

Антирекорд встановила 71-річна пенсіонерка з Миколаївщини, проти якої лише за цей рік відкрили 28 проваджень за електроенергію. Всі вони завершені через неможливість стягнення. Фактично, борги залишилися, а система тільки накопичила нові «мертві» справи.

Найбільше боргів за комунальні послуги накопичили мешканці:

Харківщини — 47,9 тис. проваджень;

Дніпропетровщини — 45,4 тис.;

Миколаївщини — 11,9 тис.;

Полтавщини — 11,3 тис.;

Сумщини — 8,5 тис.

До цього Finance.ua зазначав , що з вересня 2024 по вересень 2025 року тарифи на житлово-комунальні послуги в Україні зросли на 2,3% загалом.

Найбільше подорожчали послуги з управління багатоквартирними будинками, аж на 12,5%. Далі йде:

прибирання сміття на 6,4%;

утримання та ремонт житла на 3,4%.

Водночас водопостачання та каналізація зросли незначно: на 0,7% та 0,6% відповідно.

