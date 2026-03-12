0 800 307 555
Розширено перелік країн та міст, де можна скласти тест НМТ

Відсьогодні перелік країн і міст, де буде створено тимчасові екзаменаційні центри за кордоном, розширено.
Протягом останнього тижня нам удалося досягти домовленостей щодо можливостей провести НМТ в містах Амстердам та Гаага (Нідерланди), пише testportal.
Попри те, що перелік населених пунктів для проходження НМТ збільшено, усе ж є обмеження щодо кількості місць у спеціально обладнаних комп’ютерних центрах, запропонованих закордонними партнерами. Тож у разі вичерпання місць у певному населеному пункті він стане недоступним для вибору в сервісі реєстрації.
Станом на березень вже немає вільних місць для проходження НМТ в таких містах: Дюсельдорф та Кельн (Німеччина), Прага (Чехія), Бухарест (Румунія), Мілан (Італія), Катовіце, Краків та Познань (Польща).
Нагадуємо: якщо ви вже створили персональний кабінет учасника НМТ і вибрали із запропонованого переліку менш зручний для доїзду населений пункт, а тепер з’явилася більш зручна для вас локація — можете до 7 квітня змінити реєстраційні дані, вибравши місто, ближче до вашого місцеперебування під час проведення НМТ.
За матеріалами:
Finance.ua
Діти й гроші
