Військові після полону можуть отримати щорічну допомогу 100 тис. грн

Після звільнення з полону держава гарантує військовослужбовцям одноразову фінансову допомогу, щорічні виплати, лікування, додаткову відпустку та низку соціальних гарантій.

Про це нагадує Міністерство оборони України.

Одноразова виплата 100 000 гривень

Одноразову виплату 100 000 гривень може особисто отримати звільнений з полону. Для нарахування коштів потрібно подати відповідну заяву до Мінрозвитку.

Оформити заяву можна онлайн на сайті Мінрозвитку або на сайті Національного інформаційного бюро

До заяви треба додати копії документа, що посвідчує особу, реєстраційного номера облікової картки платника податків та довідки з реквізитами банківського рахунка.

Щорічна грошова допомога

Також передбачена щорічна грошова допомога у розмірі 100 тис. грн за кожен рік перебування в полоні.

Отримати можуть:

звільнені з полону — за кожен повний рік перебування в полоні (за виключенням років, за які допомогу отримував їхній член сім’ї);

члени сімей — за осіб, які досі перебувають у полоні.

Якщо людина після звільнення з полону особисто подає заяву, то до вищевказаних документів додаються відомості або документи, що підтверджують факт позбавлення особистої свободи за кожен рік, за який особа звертається за виплатою допомоги.

Виплата грошового забезпечення

Під час перебування у полоні зберігається виплата грошового забезпечення за останнім місцем служби (в тому числі додаткова винагорода в розмірі 100 000 гривень).

Під час перебування військовослужбовця в полоні зберігається виплата грошового забезпечення за останнім місцем служби, та додаткова винагорода у розмірі 100 тис. грн

Якщо військовий оформлював особисте розпорядження, то кошти виплачуються членам його родини.

Проте з лютого 2025 року, якщо особисте розпорядження не складалося, то 50% грошового забезпечення виплачується найближчим родичам згідно із законом, і ще 50% депонується на особистому рахунку військовослужбовця у військовій частині. Цю суму виплатять після повернення з полону і відновлення доступу до рахунку.

Якщо рідних немає, то все грошове забезпечення зберігається на рахунку до повернення з полону.

Якщо воїна визнають загиблим, кошти на депонованому рахунку не зникають і не «згорають», а включаються до складу спадщини з дати складення актового запису про смерть. Гроші у такому випадку отримують спадкоємці за законом або за заповітом.

Лікування, психологічна і правова допомога

До «медичного пакету» входять первинні огляди, лабораторні та інструментальні дослідження, консультації лікарів-спеціалістів за медичними показаннями та фінальний комплексний медичний огляд.

Також захисники мають право на лікування за кордоном за наявності відповідного висновку ВЛК, готового пакету документів, згоди країни, що приймає, оплатити транспортування, перебування в клініці тощо.

Крім того, є можливість скористатися правовою допомогою.

Автоматичний статус УБД і ширший соціальний захист

Механізм автоматичного отримання статусу учасника бойових дій (УБД) через Єдиний державний реєстр ветеранів війни поширюється і на військовослужбовців, які потрапили в полон.

Для цього уповноважені особи військової частини вносять до Реєстру відомості про безпосередню участь людини у виконанні бойового завдання протягом 5 днів з моменту початку цього завдання. Дані обробляються автоматично, і статус УБД присвоюється без додаткових заяв.

З 2025 року до бойових прирівнюються поранення, травми, контузії та захворювання, набуті в полоні.

Військові, які потрапили в полон, можуть автоматично отримати статус учасника бойових дій

Крім того, звільнені з полону мають право на:

першочергове забезпечення житлом;

ваучер для перекваліфікації або підвищення кваліфікації;

кредитні канікули та звільнення від штрафів на період полону і протягом 6 місяців після звільнення з можливістю реструктуризації боргів;

збереження місця роботи протягом усього періоду перебування в полоні, а також протягом 6 місяців після звільнення;

цільову підтримку для здобуття освіти у державних та комунальних закладах.

Додаткова відпустка на 90 днів

Після звільнення з полону військовослужбовець має право на 90 днів відпустки. Ї

Таку відпустку не можна розділити на частини, а під час неї нараховується грошове забезпечення. Відкликати з відпустки можуть лише за згодою військовослужбовця.

З травня 2024 року звільнені з полону військовослужбовці мають право залишити службу. При цьому сама дата обміну не має значення.

Відстрочка від мобілізації

Щоб оформити відстрочку від мобілізації, звільненим з полону необхідно звернутися до ЦНАПу. Надалі відстрочка продовжуватиметься автоматично кожні 90 днів.

Проте автоматичне продовження працює за умови, що в облікових даних коректно зазначено строк дії відстрочки.

Якщо під час оформлення встановлено конкретну дату завершення відстрочки (наприклад 30 березня), то після настання цієї дати відстрочка припиняється, і автоматичне продовження не здійснюється.

Якщо ж у даних зазначено строк, що відповідає періоду мобілізації (у застосунку Резерв+ це відображається як «до завершення мобілізації»), то відстрочка автоматично продовжуватиметься ще на 90 днів.

