Держава сплачуватиме ЄСВ за громадян, які перебувають у полоні
З 1 січня 2026 року держава сплачуватиме єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за цивільних осіб, які перебувають у російському полоні.
Про це повідомили у Верховній Раді України.
За кого держава сплачуватиме ЄСВ
Згідно із законом, ЄСВ сплачуватиметься за весь період перебування людини в полоні, а також протягом шести місяців після її звільнення.
Окрім того, держава виплачуватиме ЄСВ за військових, які перебувають у полоні та через особливості проходження служби не отримують грошового забезпечення.
Виплати після полону
Раніше Finance.ua писав, що Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає щомісячні виплати у розмірі 50 тис. грн для військових, звільнених із полону, які потребують тривалого стаціонарного лікування через захворювання чи поранення.
