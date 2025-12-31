Держава сплачуватиме ЄСВ за громадян, які перебувають у полоні Сьогодні 14:45 — Казна та Політика

Держава сплачуватиме ЄСВ за громадян, які перебувають у полоні

З 1 січня 2026 року держава сплачуватиме єдиний соціальний внесок (ЄСВ) за цивільних осіб, які перебувають у російському полоні.

Про це повідомили у Верховній Раді України.

За кого держава сплачуватиме ЄСВ

Згідно із законом, ЄСВ сплачуватиметься за весь період перебування людини в полоні, а також протягом шести місяців після її звільнення.

Окрім того, держава виплачуватиме ЄСВ за військових, які перебувають у полоні та через особливості проходження служби не отримують грошового забезпечення.

Виплати після полону

Раніше Finance.ua писав , що Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає щомісячні виплати у розмірі 50 тис. грн для військових, звільнених із полону, які потребують тривалого стаціонарного лікування через захворювання чи поранення.

