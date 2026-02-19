Які галузі найбільше наповнюють бюджет — дані ДПС
У січні 2026 року підприємства сфери торгівлі та переробної промисловості забезпечили більше третини доходів зведеного бюджету України. Їхня сукупна частка склала 36,4%, що підтверджує визначальну роль цих секторів в економіці країни.
Про це повідомила Державна податкова служба України.
Галузі-лідери
Найбільший внесок до держбюджету зробили такі галузі:
- оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — 19,5%;
- переробна промисловість — 16,9%;
- державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування — 12,8%;
- добувна промисловість і розроблення кар’єрів — 5,7%.
Ці сфери залишаються важливими джерелами стабільних бюджетних надходжень.
Динаміка зростання: хто додав найбільше
Порівняно з січнем минулого року окремі сфери продемонстрували помітне збільшення сплати податків.
Найбільше зростання зафіксовано у:
- переробній промисловості — +18,8% (+4,1 млрд грн);
- добувній промисловості — +26,6% (+1,9 млрд грн);
- державному управлінні та обороні — +12% (+2,1 млрд грн);
- торгівлі та ремонті транспорту — +6,7% (+1,9 млрд грн).
Партнерство держави та бізнесу
«Сумлінний бізнес залишається надійним партнером держави. Добровільна сплата податків — це свідомий вибір відповідальних компаній, які розуміють: їхній внесок сьогодні — це зарплати військовим, підтримка громад та соціальні гарантії громадянам», — наголошують у ДПС.
Водночас Податкова продовжує вдосконалювати сервісні інструменти та впроваджувати ризик-орієнтований підхід до адміністрування податків. Це дозволяє створювати більш прозорі, передбачувані та комфортні умови для роботи платників.
Раніше ми повідомляли, що у Мінекономіки також називали переробну промисловість ключовим платником податків серед галузей економіки у 2025-му. Ця галузь сплатила до Зведеного бюджету України 367,5 млрд грн (18% всіх податкових надходжень).
Поділитися новиною
Також за темою
Які галузі найбільше наповнюють бюджет — дані ДПС
Домогосподарствам можуть дозволити вести бізнес без реєстрації ФОП
Аудит «сплячих» ліцензій на родовища — про що йдеться
Нові правила транзиту через Угорщину: що треба знати
В Україні зараз на одного працездатного є один непрацездатний — Мінсоцполітики
Індекс відновлення ділової активності вперше з 2023 року має від’ємне значення — опитування