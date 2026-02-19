0 800 307 555
Які галузі найбільше наповнюють бюджет — дані ДПС

Казна та Політика
У січні 2026 року підприємства сфери торгівлі та переробної промисловості забезпечили більше третини доходів зведеного бюджету України. Їхня сукупна частка склала 36,4%, що підтверджує визначальну роль цих секторів в економіці країни.
Про це повідомила Державна податкова служба України.

Галузі-лідери

Найбільший внесок до держбюджету зробили такі галузі:
  • оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів — 19,5%;
  • переробна промисловість — 16,9%;
  • державне управління й оборона; обов’язкове соціальне страхування — 12,8%;
  • добувна промисловість і розроблення кар’єрів — 5,7%.
Ці сфери залишаються важливими джерелами стабільних бюджетних надходжень.

Динаміка зростання: хто додав найбільше

Порівняно з січнем минулого року окремі сфери продемонстрували помітне збільшення сплати податків.
Найбільше зростання зафіксовано у:
  • переробній промисловості — +18,8% (+4,1 млрд грн);
  • добувній промисловості — +26,6% (+1,9 млрд грн);
  • державному управлінні та обороні — +12% (+2,1 млрд грн);
  • торгівлі та ремонті транспорту — +6,7% (+1,9 млрд грн).

Партнерство держави та бізнесу

«Сумлінний бізнес залишається надійним партнером держави. Добровільна сплата податків — це свідомий вибір відповідальних компаній, які розуміють: їхній внесок сьогодні — це зарплати військовим, підтримка громад та соціальні гарантії громадянам», — наголошують у ДПС.
Водночас Податкова продовжує вдосконалювати сервісні інструменти та впроваджувати ризик-орієнтований підхід до адміністрування податків. Це дозволяє створювати більш прозорі, передбачувані та комфортні умови для роботи платників.
Раніше ми повідомляли, що у Мінекономіки також називали переробну промисловість ключовим платником податків серед галузей економіки у 2025-му. Ця галузь сплатила до Зведеного бюджету України 367,5 млрд грн (18% всіх податкових надходжень).
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
