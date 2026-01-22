0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мінекономіки назвало галузь, яка сплачує найбільше податків

Казна та Політика
220
Графіки динаміки щодо сплати податків різними галузями економіки України
Графіки динаміки щодо сплати податків різними галузями економіки України
Ключовим платником податків серед галузей економіки у 2025 році стала переробна промисловість. Ця галузь сплатила до Зведеного бюджету України 367,5 млрд грн — 18% всіх податкових надходжень.
Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства.
Порівняно з 2024 роком податкові надходження від галузі зросли на 70,2 млрд грн, що є найбільшим приростом в абсолютних показниках серед усіх секторів економіки.

Які сектори у «переробці» сплатили найбільше податків

Топ-5 секторів переробної промисловості за зростанням податкових надходжень:
  • виробництво транспортних засобів (крім автотранспорту) — +6,73 млрд грн;
  • виробництво промислових машин і обладнання — +6,20 млрд грн;
  • виробництво повітряних і космічних літальних апаратів та супутнього устаткування — +5,74 млрд грн;
  • виробництво харчових продуктів — +5,54 млрд грн;
  • виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування — +4,94 млрд грн.
Читайте також
«Розвиток промисловості є одним із ключових напрямів роботи Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. Результати 2025 року підтверджують правильність цієї стратегії: програми політики розвитку виробників „Зроблено в Україні“ забезпечили не тільки значний вклад в наповнення бюджету, а й 0,95 в.п. зростання ВВП», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Що відомо про програму «Зроблено в Україні»

Нагадаємо, під єдиним брендом «Зроблено в Україні» держава реалізує вже 15 програм розвитку українських виробників — від локалізації в публічних закупівлях і грантів для переробних підприємств до індустріальних парків, доступного кредитування та підтримки інвестицій та інші.
Читайте також
У 2026 році на подальшу реалізацію політики «Зроблено в Україні» передбачено фінансування у розмірі близько 37 млрд грн. Продовжують працювати усі діючі програми, а також з 1 січня впроваджуються нові інструменти: розширення мікрогрантів «Власна справа», страхування від воєнних ризиків, фінансова підтримка національних стендів на міжнародних виставках.
За матеріалами:
Finance.ua
Податки
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems