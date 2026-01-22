Мінекономіки назвало галузь, яка сплачує найбільше податків Сьогодні 13:15 — Казна та Політика

Графіки динаміки щодо сплати податків різними галузями економіки України

Ключовим платником податків серед галузей економіки у 2025 році стала переробна промисловість. Ця галузь сплатила до Зведеного бюджету України 367,5 млрд грн — 18% всіх податкових надходжень.

Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки, довкілля і сільського господарства.

Порівняно з 2024 роком податкові надходження від галузі зросли на 70,2 млрд грн, що є найбільшим приростом в абсолютних показниках серед усіх секторів економіки.

Які сектори у «переробці» сплатили найбільше податків

Топ-5 секторів переробної промисловості за зростанням податкових надходжень:

виробництво транспортних засобів (крім автотранспорту) — +6,73 млрд грн;

виробництво промислових машин і обладнання — +6,20 млрд грн;

виробництво повітряних і космічних літальних апаратів та супутнього устаткування — +5,74 млрд грн;

виробництво харчових продуктів — +5,54 млрд грн;

виробництво готових металевих виробів, крім машин і устаткування — +4,94 млрд грн.

«Розвиток промисловості є одним із ключових напрямів роботи Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства. Результати 2025 року підтверджують правильність цієї стратегії: програми політики розвитку виробників „Зроблено в Україні“ забезпечили не тільки значний вклад в наповнення бюджету, а й 0,95 в.п. зростання ВВП», — зазначив міністр економіки, довкілля та сільського господарства України Олексій Соболев.

Що відомо про програму «Зроблено в Україні»

Нагадаємо, під єдиним брендом «Зроблено в Україні» держава реалізує вже 15 програм розвитку українських виробників — від локалізації в публічних закупівлях і грантів для переробних підприємств до індустріальних парків, доступного кредитування та підтримки інвестицій та інші.

У 2026 році на подальшу реалізацію політики «Зроблено в Україні» передбачено фінансування у розмірі близько 37 млрд грн. Продовжують працювати усі діючі програми, а також з 1 січня впроваджуються нові інструменти: розширення мікрогрантів «Власна справа», страхування від воєнних ризиків, фінансова підтримка національних стендів на міжнародних виставках.

