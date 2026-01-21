0 800 307 555
Області-лідери зі сплати транспортного податку у 2025 році

Особисті фінанси
206
Лідери зі сплати транспортного податку у 2025 році – Київ та Дніпропетровщина.
За підсумками 2025 року надходження від транспортного податку до місцевих бюджетів склали 249,8 млн грн. Це на 13,7%, або майже на 30 млн грн більше, ніж у 2024 році.
Про це повідомляє Державна податкова служба.

Регіони-лідери за сплатою транспортного податку

Найбільші обсяги сплати транспортного податку зафіксовано у таких регіонах:
  • м. Київ — 74,1 млн грн;
  • Дніпропетровська область — 24,9 млн грн;
  • Одеська область — 20,9 млн грн;
  • Київська область — 18,5 млн грн.

Хто сплачує транспортний податок

Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, зокрема нерезиденти, які володіють зареєстрованими в Україні легковими автомобілями, що відповідають таким критеріям оподаткування:
  • з року випуску минуло не більше п’яти років включно;
  • середньоринкова вартість авто перевищує 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої станом на 1 січня звітного року.
Середньоринкову вартість автомобілів визначає Міністерство економіки України. Щороку до 1 лютого на офіційному вебсайті міністерства оприлюднюється перелік легкових автомобілів, що підлягають оподаткуванню транспортним податком у поточному році.
Нагадаємо, якщо ви отримали коштовний презент, такий як автомобіль, необхідно подбати і про оформлення відповідних документів. В деяких випадках обдарований повинен сплачувати податки при оформленні договору дарування в сервісному центрів МВС.
Якщо транспортний засіб передається в подарунок найближчим членам своєї родини першого або другого ступеня спорідненості, податок не сплачується.
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
АвтоПодатки
