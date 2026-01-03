Які податки має сплатити новий власник за подароване авто (умови) Сьогодні 11:28 — Технології&Авто

Які податки має сплатити новий власник за подароване авто (умови)

Новорічні свята — час подарунків. Якщо ви отримали коштовний презент, такий як автомобіль, необхідно подбати і про оформлення відповідних документів, щоби радість від отримання подарунка не перетворилась на негативний сюрприз.

В деяких випадках обдарований повинен сплачувати податки при оформленні договору дарування в сервісному центрів МВС.

Якщо людина отримала в подарунок автівку, мотоцикл чи інший транспортний засіб, вона ще й приймає на себе певні юридичні зобов’язання та обов’язкові платежі.

Хто не платить податок

Якщо транспортний засіб передається в подарунок найближчим членам своєї родини першого або другого ступеня спорідненості, податок не сплачується.

Відповідно до Податкового кодексу України , до першого ступеня спорідненості належать батьки, чоловік або дружина, діти, у тому числі усиновлені.

До другого ступеня спорідненості — рідні брати та сестри, баба та дід з боку матері й з боку батька, онуки.

Документ про ступінь спорідненості необхідно надати адміністратору сервісного центру МВС (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо) під час оформлення договору дарування.

Скільки платити

Обдарований, який не належить до членів сім’ї першого та другого ступенів споріднення, сплачує податок на доходи фізичних осіб за ставкою:

5% від оціночної вартості будь-якого подарунка.

5% військового збору (для військових — 1,5%).

Податок сплачується від оцінки авто

Отримати такий документ можна після проведення автотоварознавчої експертизи у фахівців Експертної служби МВС або суб‘єктів оціночної діяльності, внесених до Державного реєстру Фонду державного майна України.

Також можна пред’явити витяг з сайту Міністерства економіки України, де вказана середньоринкова ціна транспортного засобу.

Наголошуємо, всі податки та платежі сплачуються на ім’я обдарованої особи. Адміністратору подаються відповідні платіжні документи. Нерезиденти мають сплатити податок на дохід фізичних осіб за ставкою 18% та 5% військового збору. Для військовослужбовців ставка військового збору залишається на рівні 1,5%.

Як перереєструвати транспортний засіб

Для перереєстрації транспортного засобу за договором дарування, необхідно подати до сервісного центру МВС перелік документів:

Перереєстрація за договором дарування не здійснюється, якщо транспортний засіб має обмеження, перебуває в кредиті, лізингу, або наявні заборгованості в дарувальника.

Орієнтовна вартість послуги

1306 грн із видачею номерного знака, може додатково нараховуватись комісія банку. Послуга надається в день звернення.

Перед відвідуванням сервісного центру МВС необхідно здійснити реєстрацію на отримання послуги: в терміналі сервісного центру МВС та отримати послугу в день звернення, або онлайн на 21 день вперед через розділ Е-Запис чи завантаживши застосунок в App Store та Google Play

Детальна інформація щодо оформлення договору дарування розміщена за посиланням

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.