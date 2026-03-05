0 800 307 555
укр
Нові камери автофіксації порушень ПДР запрацюють 6 березня — адреси

Камера автофіксації порушень ПДР
Від 6 березня на автомобільних дорогах України почнуть працювати ще 37 комплексів автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху. Після їхнього запуску загальна кількість таких систем у країні становитиме 377.
Про це повідомила Патрульна поліція України.
Більшість приладів з’являться у нових локаціях — 35 комплексів встановлять уперше, ще 2 відновлять роботу в місцях, де вони вже працювали раніше.

Де встановлять нові комплекси автофіксації

Бровари

  • перехр. вул. Київська — вул. Героїв України — вул. Чорновола В’ячеслава (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, зустрічний напрямок);
  • перехр. вул. Київська — вул. Героїв України — вул. Чорновола В’ячеслава (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, попутний напрямок);
  • перехр. вул. Київська — вул. Шевченка (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, зустрічний напрямок);
  • перехр. вул. Київська — вул. Шевченка (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, попутний напрямок).

Обухів

  • вул. Київська, 119 (напрямок спрямування приладу с. Таценки).

Вишгород

  • перехр. вул. Шолуденка — вул. Борисо-Глібська (напрямок спрямування приладу вул. Фруктова);
  • перехр. просп. Шевченка — вул. Набережна (напрямок спрямування приладу вул. Київська).

Біла Церква

  • бульвар Олександрійський, 113 (смуга руху в напрямку вул. Соборна, напрямок спрямування приладу вул. Василя Стуса);
  • просп. Князя Володимира (спуск з шляхопроводу в напрямку вул. Людмили Павличенко, напрямок спрямування приладу просп. Незалежності);
  • просп. Незалежності, 40 (смуга руху у напрямку вул. Людмили Павличенко, напрямок спрямування приладу вул. Митрофанова).

Київська область

  • 23 км+550 автодороги М-07 (напрямок спрямування приладу м. Київ);
  • 23 км+557 автодороги Р-02 (напрямок спрямування приладу м. Київ);
  • 39 км+140 автодороги М-05 (напрямок спрямування приладу м. Одеса);
  • 38 км+825 автодороги М-05 (напрямок спрямування приладу м. Київ).
Вінниця

  • вул. В’ячеслава Чорновола (біля Київського мосту, напрямок спрямування приладу вул. Київська);
  • перехр. Немирівського шосе та вулиці Покровська (напрямок спрямування приладу вул. Гетьмана Мазепи).

Чорноморськ

  • перехр. вул. Захисників України та Віталія Шума (напрямок спрямування приладу автошлях Т-16−47).

Золотоноша

  • вул. Шевченка, 107 (напрямок спрямування приладу вул. Соборна).

Чернігів

  • перехрестя просп. Миру — вул. Лісковицька (напрямок спрямування приладу вул. Шевченка).

Чернігівська область

  • 125 км+385 автодороги М-02 (напрямок спрямування приладу с. Бобрик).

Волинська область

  • 82 км+929 автодороги М-19 (напрямок спрямування приладу м. Луцьк).

Житомирська область

  • 228 км+889 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу м. Київ).
Івано-Франківська область

  • 89 км+147 автодороги Н-10 (напрямок спрямування приладу с. Майдан);
  • 56 км+938 автодороги Н-10 (напрямок спрямування приладу с. Пійло);
  • 176 км+645 автодороги Н-10 (напрямок спрямування приладу м. Коломия);
  • 321 км+253 автодороги Н-09 (напрямок спрямування приладу с. Ямниця).

Львівська область

  • 10 км+300 автодороги Н-13 (напрямок спрямування приладу с. Великий Любінь);
  • 532 км+842 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу с. Кам’янопіль);
  • 137 км+290 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу м. Шептицький);
  • 56 км+820 автодороги М-11 (напрямок спрямування приладу с. Твіржа);
  • 24 км+490 автодороги М-11 (напрямок спрямування приладу м. Львів);
  • 151 км+021 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу с. В’язова);
  • 584 км+510 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу м. Львів);
  • 10 км+165 автодороги Т-14−16 (напрямок спрямування приладу с. Наварія);
  • 645 км+057 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу м. Стрий).

Одеська область

  • 141 км+319 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені);
  • 142 км+028 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені).
Переглянути розташування всіх комплексів автофіксації можна за посиланням: https://surl.li/ywliha

Які порушення фіксують

Нагадаємо, що камери автоматичної фіксації порушень ПДР в Україні переважно фіксують перевищення встановлених обмежень швидкості та рух смугою для громадського транспорту.
Проте у Міністерстві внутрішніх справ розповідали, що незабаром в Україні камери на дорогах почнуть автоматично фіксувати нове порушення — проїзд на червоне світло. Тоді повідомлялося про тестування фіксації таких порушень.
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Payment systems