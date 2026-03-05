Нові камери автофіксації порушень ПДР запрацюють 6 березня — адреси
Від 6 березня на автомобільних дорогах України почнуть працювати ще 37 комплексів автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху. Після їхнього запуску загальна кількість таких систем у країні становитиме 377.
Про це повідомила Патрульна поліція України.
Більшість приладів з’являться у нових локаціях — 35 комплексів встановлять уперше, ще 2 відновлять роботу в місцях, де вони вже працювали раніше.
Де встановлять нові комплекси автофіксації
Бровари
- перехр. вул. Київська — вул. Героїв України — вул. Чорновола В’ячеслава (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, зустрічний напрямок);
- перехр. вул. Київська — вул. Героїв України — вул. Чорновола В’ячеслава (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, попутний напрямок);
- перехр. вул. Київська — вул. Шевченка (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, зустрічний напрямок);
- перехр. вул. Київська — вул. Шевченка (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, попутний напрямок).
Обухів
- вул. Київська, 119 (напрямок спрямування приладу с. Таценки).
Вишгород
- перехр. вул. Шолуденка — вул. Борисо-Глібська (напрямок спрямування приладу вул. Фруктова);
- перехр. просп. Шевченка — вул. Набережна (напрямок спрямування приладу вул. Київська).
Біла Церква
- бульвар Олександрійський, 113 (смуга руху в напрямку вул. Соборна, напрямок спрямування приладу вул. Василя Стуса);
- просп. Князя Володимира (спуск з шляхопроводу в напрямку вул. Людмили Павличенко, напрямок спрямування приладу просп. Незалежності);
- просп. Незалежності, 40 (смуга руху у напрямку вул. Людмили Павличенко, напрямок спрямування приладу вул. Митрофанова).
Київська область
- 23 км+550 автодороги М-07 (напрямок спрямування приладу м. Київ);
- 23 км+557 автодороги Р-02 (напрямок спрямування приладу м. Київ);
- 39 км+140 автодороги М-05 (напрямок спрямування приладу м. Одеса);
- 38 км+825 автодороги М-05 (напрямок спрямування приладу м. Київ).
Вінниця
- вул. В’ячеслава Чорновола (біля Київського мосту, напрямок спрямування приладу вул. Київська);
- перехр. Немирівського шосе та вулиці Покровська (напрямок спрямування приладу вул. Гетьмана Мазепи).
Чорноморськ
- перехр. вул. Захисників України та Віталія Шума (напрямок спрямування приладу автошлях Т-16−47).
Золотоноша
- вул. Шевченка, 107 (напрямок спрямування приладу вул. Соборна).
Чернігів
- перехрестя просп. Миру — вул. Лісковицька (напрямок спрямування приладу вул. Шевченка).
Чернігівська область
- 125 км+385 автодороги М-02 (напрямок спрямування приладу с. Бобрик).
Волинська область
- 82 км+929 автодороги М-19 (напрямок спрямування приладу м. Луцьк).
Житомирська область
- 228 км+889 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу м. Київ).
Івано-Франківська область
- 89 км+147 автодороги Н-10 (напрямок спрямування приладу с. Майдан);
- 56 км+938 автодороги Н-10 (напрямок спрямування приладу с. Пійло);
- 176 км+645 автодороги Н-10 (напрямок спрямування приладу м. Коломия);
- 321 км+253 автодороги Н-09 (напрямок спрямування приладу с. Ямниця).
Львівська область
- 10 км+300 автодороги Н-13 (напрямок спрямування приладу с. Великий Любінь);
- 532 км+842 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу с. Кам’янопіль);
- 137 км+290 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу м. Шептицький);
- 56 км+820 автодороги М-11 (напрямок спрямування приладу с. Твіржа);
- 24 км+490 автодороги М-11 (напрямок спрямування приладу м. Львів);
- 151 км+021 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу с. В’язова);
- 584 км+510 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу м. Львів);
- 10 км+165 автодороги Т-14−16 (напрямок спрямування приладу с. Наварія);
- 645 км+057 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу м. Стрий).
Одеська область
- 141 км+319 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені);
- 142 км+028 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені).
Переглянути розташування всіх комплексів автофіксації можна за посиланням: https://surl.li/ywliha
Які порушення фіксують
Нагадаємо, що камери автоматичної фіксації порушень ПДР в Україні переважно фіксують перевищення встановлених обмежень швидкості та рух смугою для громадського транспорту.
Проте у Міністерстві внутрішніх справ розповідали, що незабаром в Україні камери на дорогах почнуть автоматично фіксувати нове порушення — проїзд на червоне світло. Тоді повідомлялося про тестування фіксації таких порушень.
Поділитися новиною
Також за темою
Google змінює комісії Google Play і дозволяє розробникам додавати свої платіжні методи
Найкращі смартфони за свої гроші — рейтинг 2026
Компанія-розробниця ChatGPT заробила понад $25 млрд за рік
Кожна п’ята компанія в Україні досі використовує російські CRM-системи
nubia представила ігровий смартфон від €399
Vivo підвищує ціни на смартфони на 15%