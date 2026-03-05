Нові камери автофіксації порушень ПДР запрацюють 6 березня — адреси Вчора 13:05 — Технології&Авто

Камера автофіксації порушень ПДР

Від 6 березня на автомобільних дорогах України почнуть працювати ще 37 комплексів автоматичної фіксації порушень Правил дорожнього руху. Після їхнього запуску загальна кількість таких систем у країні становитиме 377.

Про це повідомила Патрульна поліція України.

Більшість приладів з’являться у нових локаціях — 35 комплексів встановлять уперше, ще 2 відновлять роботу в місцях, де вони вже працювали раніше.

Де встановлять нові комплекси автофіксації

Бровари

перехр. вул. Київська — вул. Героїв України — вул. Чорновола В’ячеслава (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, зустрічний напрямок);

перехр. вул. Київська — вул. Героїв України — вул. Чорновола В’ячеслава (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, попутний напрямок);

перехр. вул. Київська — вул. Шевченка (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, зустрічний напрямок);

перехр. вул. Київська — вул. Шевченка (напрямок спрямування приладу м. Чернігів, попутний напрямок).

Обухів

вул. Київська, 119 (напрямок спрямування приладу с. Таценки).

Вишгород

перехр. вул. Шолуденка — вул. Борисо-Глібська (напрямок спрямування приладу вул. Фруктова);

перехр. просп. Шевченка — вул. Набережна (напрямок спрямування приладу вул. Київська).

Біла Церква

бульвар Олександрійський, 113 (смуга руху в напрямку вул. Соборна, напрямок спрямування приладу вул. Василя Стуса);

просп. Князя Володимира (спуск з шляхопроводу в напрямку вул. Людмили Павличенко, напрямок спрямування приладу просп. Незалежності);

просп. Незалежності, 40 (смуга руху у напрямку вул. Людмили Павличенко, напрямок спрямування приладу вул. Митрофанова).

Київська область

23 км+550 автодороги М-07 (напрямок спрямування приладу м. Київ);

23 км+557 автодороги Р-02 (напрямок спрямування приладу м. Київ);

39 км+140 автодороги М-05 (напрямок спрямування приладу м. Одеса);

38 км+825 автодороги М-05 (напрямок спрямування приладу м. Київ).

Вінниця

вул. В’ячеслава Чорновола (біля Київського мосту, напрямок спрямування приладу вул. Київська);

перехр. Немирівського шосе та вулиці Покровська (напрямок спрямування приладу вул. Гетьмана Мазепи).

Чорноморськ

перехр. вул. Захисників України та Віталія Шума (напрямок спрямування приладу автошлях Т-16−47).

Золотоноша

вул. Шевченка, 107 (напрямок спрямування приладу вул. Соборна).

Чернігів

перехрестя просп. Миру — вул. Лісковицька (напрямок спрямування приладу вул. Шевченка).

Чернігівська область

125 км+385 автодороги М-02 (напрямок спрямування приладу с. Бобрик).

Волинська область

82 км+929 автодороги М-19 (напрямок спрямування приладу м. Луцьк).

Житомирська область

228 км+889 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу м. Київ).

Івано-Франківська область

89 км+147 автодороги Н-10 (напрямок спрямування приладу с. Майдан);

56 км+938 автодороги Н-10 (напрямок спрямування приладу с. Пійло);

176 км+645 автодороги Н-10 (напрямок спрямування приладу м. Коломия);

321 км+253 автодороги Н-09 (напрямок спрямування приладу с. Ямниця).

Львівська область

10 км+300 автодороги Н-13 (напрямок спрямування приладу с. Великий Любінь);

532 км+842 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу с. Кам’янопіль);

137 км+290 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу м. Шептицький);

56 км+820 автодороги М-11 (напрямок спрямування приладу с. Твіржа);

24 км+490 автодороги М-11 (напрямок спрямування приладу м. Львів);

151 км+021 автодороги Р-15 (напрямок спрямування приладу с. В’язова);

584 км+510 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу м. Львів);

10 км+165 автодороги Т-14−16 (напрямок спрямування приладу с. Наварія);

645 км+057 автодороги М-06 (напрямок спрямування приладу м. Стрий).

Одеська область

141 км+319 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені);

142 км+028 автодороги М-15 (напрямок спрямування приладу м. Рені).

Переглянути розташування всіх комплексів автофіксації можна за посиланням: https://surl.li/ywliha

Які порушення фіксують

Нагадаємо, що камери автоматичної фіксації порушень ПДР в Україні переважно фіксують перевищення встановлених обмежень швидкості та рух смугою для громадського транспорту.

Проте у Міністерстві внутрішніх справ розповідали, що незабаром в Україні камери на дорогах почнуть автоматично фіксувати нове порушення — проїзд на червоне світло. Тоді повідомлялося про тестування фіксації таких порушень.

