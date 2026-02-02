Камери автофіксації порушень ПДР пропонують заборонити в США Сьогодні 05:19 — Технології&Авто

Камери автофіксації порушень ПДР пропонують заборонити в США

У столиці США готуються до радикального перегляду системи контролю за дотриманням ПДР. Для майже 700 тисяч мешканців Вашингтона та мільйонів туристів ера так званих «листів щастя» може завершитися ще до кінця 2026 року.

Міністерство транспорту США передало до Білого дому пропозицію про повну заборону автоматичних камер фіксації порушень.

Читайте також Камери зі ШІ масово штрафують водіїв

Наразі у Вашингтоні працює 546 камер автофіксації, які фіксують перевищення швидкості, проїзд на червоне світло та ігнорування знаку «Стоп». Розмір штрафів становить від 100 до 500 доларів США. Саме ці системи стали об’єктом гострих дискусій щодо їх реального впливу на безпеку дорожнього руху.

Критики називають автофіксацію інструментом наповнення бюджету. Фінансові дані підсилюють цю позицію: у 2023 році місто отримало від штрафів 139,5 млн доларів, у 2024-му 213,3 млн, а у 2025 році надходження зросли до 267,3 млн доларів. Такі цифри викликають сумніви щодо пріоритетів транспортної політики.

Читайте також 10 прихованих функцій камери вашого смартфона

Конгресмен Скотт Перрі заявив, що автоматизований контроль дедалі частіше використовується не для підвищення безпеки, а для поповнення бюджету. Він також розкритикував залежність міст від штрафних надходжень, назвавши її формою тиску на громадян без належної правової процедури.

Мер Вашингтона Мюріел Баузер виступає проти скасування камер і попереджає про можливу бюджетну діру обсягом близько 1 млрд доларів. За її словами, це може призвести до скорочення фінансування базових міських сервісів, а контроль за ПДР ляже на поліцію, ресурсів якої вже бракує. Остаточне рішення можуть ухвалити цього року в межах нового законопроєкту про наземний транспорт.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.