0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Hyundai відмовляється від найбільш незвичної моделі

Технології&Авто
45
Виробництво Hyundai Santa Cruz планувалося до другого кварталу 2027
Виробництво Hyundai Santa Cruz планувалося до другого кварталу 2027
Пікап Hyundai Santa Cruz можуть достроково зняти з виробництва. Оригінальна модель на базі Tucson не отримає прямого наступника.
Hyundai Santa Cruz нинішнього покоління планували виробляти до другого кварталу 2027 року, проте його виробництво можуть зупинити раніше, повідомляє Automotive News.

Причини

Причиною такого кроку є невисокий попит на модель. У 2025 році продали 25 500 авто — на 20% менше, аніж роком раніше. У сегменті домінує доступніший пікап Ford Maverick, який торік розійшовся накладом у 155 000 екземплярів.
За даними Automotive News, на складах дилерів зібралося чимало непроданих Hyundai Santa Cruz. Примітно, що споріднений кросовер Hyundai Tucson, навпаки, наростив продажі в 2025 році та став одним із найпопулярніших авто у світі.

Що натомість

Утім, повністю відмовлятися від пікапів у Hyundai не планують. Південнокорейський автовиробник веде розробку рамної моделі і вже підтвердив, що вона повинна вийти на ринок у 2029 році.
Читайте також
Новий пікап Hyundai буде крупнішим та більш традиційним, аніж Santa Cruz, який не має рами і збудований на платформі компактного кросовера. Саме це, на думку розробників, повинно привабити американців, які купують найбільше рамних пікапів у світі.
За матеріалами:
Фокус
АвтоHyundai
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems