Hyundai презентувала недорогий автодім для двох у футуристичному стилі (фото)

Hyundai Staria переробили на автодім, Фото: Hyundai

Новий Hyundai Staria Camper дебютував у статусі концепту на виставці будинків на колесах у Штутгарті і автовиробник планує запустити його у виробництво.

Про це повідомляється на сайті Hyundai.

Футуристичний мінівен Hyundai Staria отримав піднімний дах для збільшення внутрішнього простору та розкладний тент.

У його салоні передні сидіння розвертаються на 180 градусів, а крісла другого та третього ряду розкладаються і утворюють двоспальне ліжко. Також є два розкладних столи і кілька шаф.

Дім на колесах планують запустити в серію, Фото: Hyundai

Крім того, обладнали невелику кухню з холодильником, індукційною плитою та раковиною. Встановили навіть портативний душ із баком для води. Вікна Hyundai Staria можуть змінювати ступінь тонування.

У салоні розкладаються сидіння, Фото: Hyundai

Для управління різноманітними функціями новий автодім Hyundai Staria Camper оснастили спеціальним планшетом.

Електрообладнання живиться від додаткової батареї та від сонячних панелей на даху.

Автодім отримав портативну кухню, Фото: Hyundai

У Hyundai заявили, що серійний дім на колесах може навіть отримати електричну установку.

Hyundai Staria Camper оснастили портативним душем, Фото: Hyundai

