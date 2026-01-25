Hyundai презентувала недорогий автодім для двох у футуристичному стилі (фото)
Новий Hyundai Staria Camper дебютував у статусі концепту на виставці будинків на колесах у Штутгарті і автовиробник планує запустити його у виробництво.
Про це повідомляється на сайті Hyundai.
Футуристичний мінівен Hyundai Staria отримав піднімний дах для збільшення внутрішнього простору та розкладний тент.
У його салоні передні сидіння розвертаються на 180 градусів, а крісла другого та третього ряду розкладаються і утворюють двоспальне ліжко. Також є два розкладних столи і кілька шаф.
Крім того, обладнали невелику кухню з холодильником, індукційною плитою та раковиною. Встановили навіть портативний душ із баком для води. Вікна Hyundai Staria можуть змінювати ступінь тонування.
Для управління різноманітними функціями новий автодім Hyundai Staria Camper оснастили спеціальним планшетом.
Електрообладнання живиться від додаткової батареї та від сонячних панелей на даху.
У Hyundai заявили, що серійний дім на колесах може навіть отримати електричну установку.
