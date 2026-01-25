0 800 307 555
Hyundai презентувала недорогий автодім для двох у футуристичному стилі (фото)

Технології&Авто
274
Hyundai Staria переробили на автодім
Hyundai Staria переробили на автодім, Фото: Hyundai
Новий Hyundai Staria Camper дебютував у статусі концепту на виставці будинків на колесах у Штутгарті і автовиробник планує запустити його у виробництво.
Про це повідомляється на сайті Hyundai.
Футуристичний мінівен Hyundai Staria отримав піднімний дах для збільшення внутрішнього простору та розкладний тент.
У його салоні передні сидіння розвертаються на 180 градусів, а крісла другого та третього ряду розкладаються і утворюють двоспальне ліжко. Також є два розкладних столи і кілька шаф.
Дім на колесах планують запустити в серію
Дім на колесах планують запустити в серію, Фото: Hyundai
Крім того, обладнали невелику кухню з холодильником, індукційною плитою та раковиною. Встановили навіть портативний душ із баком для води. Вікна Hyundai Staria можуть змінювати ступінь тонування.
У салоні розкладаються сидіння
У салоні розкладаються сидіння, Фото: Hyundai
Для управління різноманітними функціями новий автодім Hyundai Staria Camper оснастили спеціальним планшетом.
Електрообладнання живиться від додаткової батареї та від сонячних панелей на даху.
Автодім отримав портативну кухню
Автодім отримав портативну кухню, Фото: Hyundai
У Hyundai заявили, що серійний дім на колесах може навіть отримати електричну установку.
Hyundai Staria Camper оснастили портативним душем
Hyundai Staria Camper оснастили портативним душем, Фото: Hyundai
За матеріалами:
Фокус
Авто
