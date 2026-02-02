0 800 307 555
BMW готує новий сучасний M3

BMW готує новий сучасний M<sup><small>3</small></sup>
BMW готує одразу два важливі оновлення у світі своїх спортивних моделей.
Поряд із повністю електричним iM3, що відкриває еру високопродуктивних електромобілів підрозділу M, німецький виробник працює над новим M3 з двигуном внутрішнього згоряння. Ця модель стане свідченням того, що традиції живуть навіть у часи електрифікації.

Характеристики

Нещодавні шпигунські знімки показують новий M3 у всій красі, з його оновленим дизайном у стилі Neue Klasse. Передня частина автомобіля отримала нові фари та компактні нирки решітки, що відсилають до оригінальної концепції BMW, тоді як великі «труни» минулого залишилися в минулому.
Автомобіль залишиться типовим для M-підрозділу: розкльошені передні та задні арки, імпозантна посадка на дорозі та нові світлодіодні фари. Задній бампер із чотирма вихлопними трубами розташований більш компактно, наближаючи його до дизайну поточної моделі, але при цьому зберігаючи агресивний спортивний вигляд.
Інтер’єр нового M3 ще не показаний, але очікується, що він перейме стиль Neue Klasse, який вже можна побачити в iX3. Широкий панорамний дисплей, нове кермо та мінімальна кількість фізичних кнопок стануть основою сучасного інтер’єру.
Під капотом залишиться 3,0-літровий рядний шестициліндровий двигун S58 з подвійним турбонаддувом, доповнений 48-вольтовою м’якою гібридною системою, що дозволить підняти потужність до приблизно 560 кінських сил. Перехід на легку гібридну систему дозволить уникнути надмірного збільшення маси, з яким стикнувся M5 PHEV.
За матеріалами:
mmr.ua
Авто
