ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто з-за кордону віком до 5 років (інфографіка)

Технології&Авто
102
Tesla Model Y — найпопулярніше імпортоване вживане авто віком до 5 років
За 2025 рік українці придбали 274,3 тис. легковиків з пробігом, з яких 35% (96,9 тис.) становили імпортовані вживані авто віком до 5 років.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 60%.
Далі йдуть:
  • бензинові авто — 27%
  • гібридні — 8%
  • дизельні — 4%
  • авто з ГБО — 1%.
Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років
Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років, Інфографіка: Finance.ua

У яких регіонах України купили найбільше автівок

До цього Finance.ua зазначав, що у 2025 році найбільші обсяги реєстрацій нових легкових авто зафіксували у столиці, на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині та Львівщині.
У Києві найчастіше обирали Renault Duster, тоді як у Київській та Дніпропетровській областях найпопулярнішим став електромобіль Volkswagen ID.Unyx.
На Одещині лідером продажів у 2025 році був BYD Song Plus, а у Львівській області — Toyota RAV-4.
Найбільше імпортованих вживаних легковиків зареєстрували у Львівській області — 35,1 тис., далі йдуть Київ (24 тис.), Київська (19,1 тис.), Дніпропетровська (16,3 тис.) та Рівненська області (16,2 тис.).
За матеріалами:
Finance.ua
Авторинок України
