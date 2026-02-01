ТОП-10 найпопулярніших вживаних авто з-за кордону віком до 5 років (інфографіка) Сьогодні 19:08 — Технології&Авто

Tesla Model Y — найпопулярніше імпортоване вживане авто віком до 5 років

За 2025 рік українці придбали 274,3 тис. легковиків з пробігом, з яких 35% (96,9 тис.) становили імпортовані вживані авто віком до 5 років.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

Найбільшу частку в цьому сегменті імпортованих легковиків охопили електромобілі — 60%.

Далі йдуть:

бензинові авто — 27%

гібридні — 8%

дизельні — 4%

авто з ГБО — 1%.

Найпопулярніші імпортовані вживані авто віком до 5 років, Інфографіка: Finance.ua

У яких регіонах України купили найбільше автівок

До цього Finance.ua зазначав , що у 2025 році найбільші обсяги реєстрацій нових легкових авто зафіксували у столиці, на Київщині, Дніпропетровщині, Одещині та Львівщині.

У Києві найчастіше обирали Renault Duster, тоді як у Київській та Дніпропетровській областях найпопулярнішим став електромобіль Volkswagen ID.Unyx.

На Одещині лідером продажів у 2025 році був BYD Song Plus, а у Львівській області — Toyota RAV-4.

Найбільше імпортованих вживаних легковиків зареєстрували у Львівській області — 35,1 тис., далі йдуть Київ (24 тис.), Київська (19,1 тис.), Дніпропетровська (16,3 тис.) та Рівненська області (16,2 тис.).

