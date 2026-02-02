0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Топ-10 найпопулярніших смартфонів 2025 року

Технології&Авто
26
Apple та Samsung знову повністю домінували у списку топ-10 моделей
Apple та Samsung знову повністю домінували у списку топ-10 моделей
Смартфон Apple iPhone 16 очолив глобальний рейтинг найпродаваніших смартфонів у 2025 році.
Про це свідчать дані Counterpoint Research.
Загалом Apple та Samsung знову повністю домінували у списку топ-10 моделей, які разом забезпечили 19% усіх світових продажів смартфонів за рік.
Це вже четвертий рік поспіль, коли саме ці два бренди формують десятку найпопулярніших моделей, що підтверджує стабільність попиту на їхні пристрої навіть на тлі уповільнення глобального ринку.

Топ-10 смартфонів

Згідно з Global Handset Model Sales Tracker, Apple зайняла 7 місць у топ-10, тоді як Samsung — три. Лідером рейтингу став iPhone 16, який ще більше відірвався від конкурентів у порівнянні з попереднім роком.
Apple зайняла 7 місць у топ-10, Samsung — три
Apple зайняла 7 місць у топ-10, Samsung — три
Аналітики зазначають, що висока концентрація продажів у топ-10 моделях свідчить про зміщення попиту в бік перевірених флагманських і масових рішень, тоді як менш відомі бренди втрачають частку ринку.

Успіх iPhone

Окремо Counterpoint Research відзначає сильний старт серії iPhone 17. За перший повний квартал на ринку продажі цієї лінійки були на 16% вищими, ніж у попереднього покоління.
Найбільший ривок у рейтингу продемонструвала базова модель iPhone 17, яка піднялася одразу на чотири позиції завдяки суттєвим апаратним оновленням — дисплею з підвищеною частотою оновлення, збільшеному обсягу оперативної пам’яті та більшому базовому сховищу.
Читайте також
За словами аналітиків, саме ці зміни дозволили Apple максимально наблизити стандартну версію до Pro-моделей і значно підвищити її привабливість для масового користувача.
У 2025 році Apple також представила iPhone 16e, який став додатковим драйвером продажів. Модель позиціонується як більш доступна точка входу в екосистему Apple, поєднуючи сучасні можливості з певними компромісами.
Найвищий попит на iPhone 16e був зафіксований у Японії та США, де споживачі активно використовували програми трейд-іну та оновлення пристроїв.

Успіх Samsung

Samsung зберегла три позиції в топ-10, а Galaxy A16 5G став найпродаванішим Android-смартфоном 2025 року. Модель забезпечила баланс між ціною, апаратними характеристиками та програмною підтримкою, що зробило її популярною в багатьох регіонах.
Водночас аналітики зазначають, що раннє оновлення до Galaxy A17 5G частково обмежило продажі A16 5G наприкінці року.
Читайте також
Флагманська серія Samsung також не залишилася поза увагою. Galaxy S25 Ultra вдруге поспіль потрапив до списку топ-10, демонструючи зростання частки продажів у ключових регіонах.
Продажі Samsung Galaxy S25 Ultra зросли більш ніж утричі в Японії та показали двозначне зростання в Індії завдяки розширеним AI-можливостям, функціям для продуктивності й мультимедіа, а також ексклюзивним інструментам на кшталт AI Select та Audio Eraser, що дозволило флагману суттєво скоротити розрив у продажах із більш доступною серією Galaxy A попри вищу ціну.
За матеріалами:
double.news
AppleiPhone
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems