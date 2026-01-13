0 800 307 555
Який виробник продав найбільше смартфонів у 2025 році

Технології&Авто
32
Який виробник продав найбільше смартфонів у 2025 році
Який виробник продав найбільше смартфонів у 2025 році
Світовий ринок смартфонів у 2025 році зріс на 2% у річному вимірі — передусім за рахунок активного попиту в країнах, що розвиваються.
Про це пише Reuters, посилаючись на дані Counterpoint Research.
Лідерство знову повернула собі Apple, яка зайняла 20% ринку та показала найкращу динаміку серед п’ятірки провідних виробників.
Ключову роль у цьому відіграли сильні продажі лінійки iPhone 17 і стабільний інтерес споживачів на ринках, що розвиваються.
На другому місці серед виробників смартфонів опинилася Samsung із часткою 19% та помірним зростанням продажів. Третю позицію утримує Xiaomi, яка контролює 13% світового ринку смартфонів.

Динаміка поставок та вплив тарифів

Протягом 2025 року виробники діяли обережно: на початку року компанії навмисно зменшили обсяги поставок, щоб мінімізувати вплив нових тарифів. Проте вже у другому півріччі цей ефект значно послабився, що дозволило стабілізувати ринок.
Попри складні макроекономічні умови, середні та нові ринки забезпечили необхідний імпульс, який дозволив індустрії завершити рік із позитивною динамікою.

Що буде з продажами у 2026

Експерти Counterpoint Research прогнозують уповільнення ринку смартфонів у 2026 році. Основною загрозою є глобальний дефіцит чіпів та зростання вартості компонентів.
Це зумовлено тим, що виробники напівпровідників переорієнтовують свої потужності на обслуговування дата-центрів для штучного інтелекту, віддаючи їм пріоритет перед мобільною індустрією.
Такі зміни в логістиці можуть призвести до скорочення пропозиції та зростання цін на гаджети у найближчому майбутньому.
