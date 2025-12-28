Якими будуть смартфони через 10 років 28.12.2025, 00:13 — Технології&Авто

Якими будуть смартфони через 10 років

Ми живемо у вік діджиталізації, та технології постійно розвиваються. Однак, скоріш за все, смартфони у 2035 році залишаться. Але гратимуть вже іншу роль, ніж сьогодні.

Як зміняться смартфони у 2035 році та якими вони взагалі будуть, розповідає Tom’s Guide.

Чи збережуть смартфони центральну роль у нашому житті

На думку керівника відділу штучного інтелекту та програмного забезпечення для мобільних пристроїв у Motorola Джеффа Сноу, смартфони все ж збережуть свою центральну роль. Щоправда, вони активніше взаємодіятимуть з придатними для носіння пристроями та підключеними екосистемами.

Екран не завжди може бути відправною точкою, але смартфон, як і раніше, буде персональним центром, що з’єднує користувачів з контентом, послугами та людьми, де б вони не перебували — вважає Сноу.

Такі ж настрої поділяє провідний аналітик Techsponential Аві Грінгарт. На його переконання, смартфони стануть центральним пристроєм для придатних для носіння дивайсів і обчислень у просторі, інколи забезпечуючи підключення, а інколи — надаючи обчислювальні потужності, сховище та/або живлення.

За словами, Аві сенсорний екран нашого смартфона буде не лише дисплеєм, коли необхідно. Також він стане пристроєм введення для вищевказаних дивайсів.

Я очікую, що ШІ змінить те, як ми взаємодіємо з нашими телефонами та цифровим світом загалом, і більшість людей спочатку познайомляться із ШІ на своїх телефонах — додає Грінгарт.

Що може стати основою телефонів 2035 року, та якої форми вони можуть бути

Кріс Патрік, старший віцепрезидент і генеральний менеджер з мобільних телефонів компанії Qualcomm, підкреслює: інновації тривають, розміри пристроїв зменшуються, а потужність підвищується.

Але я думаю, що ми продовжуємо розвиватись, переходячи від програмного забезпечення до апаратного забезпечення — зазначає він.

Щодо дисплеїв, на його думку, вони стали більшими, але будь-які ознаки зміни цієї тенденції не передбачаються. Ба більше, останніми роками виробники телефонів випустили складні пристрої, щоб ще більше збільшити розмір екрана, зберігши при цьому портативність.

Сьогодні споживачі хочуть великі дисплеї для стримінгу та ігор, але при цьому пристрої, які зручно лежать в руках і кишенях. Ця напруга рухає деякими з найбільш захопливих інновацій у дизайні смартфонів, зокрема зростання популярності складаних пристроїв, які пропонують кишеньковий розмір та розширені можливості — зауважив Сноу з Motorola.

Віцепрезидент з досліджень у Counterpoint Research Росс Янг очікує на подальший розвиток одно- та багатостулкових дисплеїв.

Він вважає: є імовірність, що ми побачимо дисплеї, які згортаються, якщо вдасться мінімізувати проблеми з міцністю й енергоспоживанням.

Виробники дисплеїв також прагнуть випускати ефективніші екрани для смартфонів, що, за словами Янга, позитивно позначиться на часі автономної роботи.

Яким буде інтернет

На 2030 рік заплановано запуск 6G — над цим стандартом уже ведуть роботу. Ідея полягає в тому, що новий стандарт підключення буде використовувати вищі частоти, ніж 5G, звільняючи смугу пропускання цієї мережі.

Крім того, 6G має забезпечити більшу ємність, меншу затримку та ще більшу швидкість для мобільних мереж. Є надія, що ці переваги відкриють нові можливості для бездротового зв’язку.

Свого часу схоже було з 4G — його вища пропускна здатність відчинила двері для додатків з більшим обсягом даних.

6G, ймовірно, вплине на такі області, як автономне водіння та підключені розумні пристрої. Однак існує перспектива використання ШІ для покращення зв’язку між телефоном і вежами стільникового зв’язку, що дозволить більшій кількості пристроїв одночасно підключатися до точок доступу 6G.

Що стосується мережі майбутнього, 6G, ми знаємо, що обидва пристрої матимуть неймовірні можливості штучного інтелекту, і сам ШІ може покращити можливості підключення. Це забезпечить нам надійніші мережі, ефективніше використання спектра, ефективніший зв’язок і, сподіваємося, нижче енергоспоживання з обох сторін — каже Патрік із Qualcomm.

Яким буде вплив штучного інтелекту?

Він стосуватиметься меншою мірою інструментів генеративного редагування, пропозицій щодо написання та миттєвого перекладу, які домінують у сучасних смартфонах з підтримкою ШІ.

Натомість, на думку галузевих аналітиків, ШІ гратиме активнішу роль в управлінні вашим повсякденним життям за допомогою телефону.

Раніше телефон служив платформою, на якій ви поєднували різні окремі програми, окремі закриті зони. І, звичайно ж, у найближчому майбутньому ви все ще зможете це робити. Але завдяки можливостям штучного інтелекту він зможе об’єднувати й з’єднувати різні сервіси — зауважив Артур Лем, директор зі штучного інтелекту OnePlus і Oxygen OS.

Початок цього процесу вже можна побачити на деяких смартфонах. До прикладу, на телефонах Samsung за допомогою Galaxy AI та вбудованого помічника Gemini можна виконати кілька дій у різних програмах: знайти адресу в програмі «Карти», надіслати цю адресу другу та запланувати зустріч із цим другом у календарі.

Водночас Лем з OnePlus описав сценарій для смартфона майбутнього, де ваш телефон стане ідеальним персональним помічником.

Він знає вас, знає все, знає ваші звички та історію, і полегшує виконання завдань у різних додатках і сервісах. І, звичайно ж, цей персональний помічник живе не тільки в цьому телефоні. Він набагато тісніше пов’язаний з вашим планшетом, з вашим годинником. Уявіть собі завдання та сценарії, які їх пов’язують", — підкреслює він.

Телеканал 24 За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.