0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ТОП-10 найкращих смартфонів 2025 року (думка техноблогера)

Фондовий ринок
15
ТОП-10 найкращих смартфонів 2025 року (думка техноблогера)
ТОП-10 найкращих смартфонів 2025 року (думка техноблогера)
Популярний техноблогер під ніком MKBHD із 20-мільйонним YouTube-каналом підбив підсумки 2025 року.
ВІн вибрав найвдаліші мобільні девайси, випущені за останні 12 місяців, розділивши їх на кілька категорій.
ТОП-10 найкращих смартфонів 2025 року (думка техноблогера)
Базовий iPhone 17 переміг у головній номінації — MVP. Цього року базова модель коштує своїх грошей: вона нарешті отримала дисплей 120 Гц, а також помітні поліпшення щодо процесора і камери. Крім того, смартфон доступний з мінімальним об’ємом пам’яті 256 ГБ за ціною iPhone 16.
Читайте також
iPhone 17 переміг у номінації «Прорив року». По суті, базова модель за 799 доларів відрізняється від iPhone 17 Pro за $1099 лише відсутністю телеоб’єктива і високошвидкісного USB-C, але для більшості користувачів це навряд чи стане проблемою.
Найкращим камерофоном виявився не iPhone 17 Pro Max, а китайський флагман Oppo Find X9 Pro, який отримав чотири камери, включно з телеоб’єктивом 200 мегапікселів. Унікальності йому додає модульний набір Hasselblad.
Читайте також
Раніше ми писали, які телефони найбільше викрадають в Україні. Понад 3,1 тисячі мобільних телефонів втратили українці за перший квартал 2025 року, за даними Міністерства внутрішніх справ (МВС). Це майже на 34% менше, ніж за той самий період торік.
Загалом за 2024 рік було викрадено чи втрачено майже 20 тисяч телефонів в Україні. Майже 70% від усіх втрачених телефонів припадає на XIAOMI, SAMSUNG та IPHONE.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems