ТОП-10 найкращих смартфонів 2025 року (думка техноблогера)

Популярний техноблогер під ніком MKBHD із 20-мільйонним YouTube-каналом підбив підсумки 2025 року.

ВІн вибрав найвдаліші мобільні девайси, випущені за останні 12 місяців, розділивши їх на кілька категорій.

Базовий iPhone 17 переміг у головній номінації — MVP. Цього року базова модель коштує своїх грошей: вона нарешті отримала дисплей 120 Гц, а також помітні поліпшення щодо процесора і камери. Крім того, смартфон доступний з мінімальним об’ємом пам’яті 256 ГБ за ціною iPhone 16.

iPhone 17 переміг у номінації «Прорив року». По суті, базова модель за 799 доларів відрізняється від iPhone 17 Pro за $1099 лише відсутністю телеоб’єктива і високошвидкісного USB-C, але для більшості користувачів це навряд чи стане проблемою.

Найкращим камерофоном виявився не iPhone 17 Pro Max, а китайський флагман Oppo Find X9 Pro, який отримав чотири камери, включно з телеоб’єктивом 200 мегапікселів. Унікальності йому додає модульний набір Hasselblad.

Загалом за 2024 рік було викрадено чи втрачено майже 20 тисяч телефонів в Україні. Майже 70% від усіх втрачених телефонів припадає на XIAOMI, SAMSUNG та IPHONE.

