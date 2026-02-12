Чому арештовані активи не знаходять покупців Сьогодні 09:12 — Фондовий ринок

За підсумками 2025 року успішно завершилися лише 21,7% торгів, оголошених Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на Prozorro.Продажі. Фактичні надходження виявилися у п’ять разів меншими за очікувані.

Про це йдеться в дослідженні Інституту законодавчих ідей (ІЗІ).

Згідно з результатами останнього дослідження, із 184 оголошених аукціонів результативними стали лише 40.

Переважна більшість торгів (133 процедури) не відбулася через повну відсутність учасників. Ще 11 аукціонів було скасовано.

Експерти зазначають, що майже половина оголошень (46%) — це повторні спроби продати одні й ті самі об’єкти.

«Попит і конкуренція суттєво різняться залежно від типу активів — чим універсальніший та зрозуміліший актив для ринку, тим більше учасників він залучає. Натомість капіталомісткі або специфічні об’єкти часто не викликають інтересу», — вважають експерти.

Фінансові показники демонструють значний розрив між планами та результатом. АРМА розраховувала отримати від реалізації 100 унікальних об’єктів понад 1 мільярд гривень.

Однак фактично на рахунки Агентства надійшло лише 196 млн грн. Найскладнішими для продажу виявилися земельні ділянки та залізорудні брикети — саме на ці лоти припадає «левова частка» нереалізованого майна у 2025 році.

Нагадаємо, з 30 січня арештовані активи в Україні поділяються на «прості» та «складні», що змінює механізм відбору управителів та прискорює передачу активів у користь держави. Раніше АРМА застосовувало однакову процедуру для всього — від квартир до великих підприємств. Це затягувало конкурси й призводило до втрати вартості активів.

