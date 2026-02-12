0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Чому арештовані активи не знаходять покупців

Фондовий ринок
63
Чому арештовані активи не знаходять покупців
Чому арештовані активи не знаходять покупців
За підсумками 2025 року успішно завершилися лише 21,7% торгів, оголошених Агентством з розшуку та менеджменту активів (АРМА) на Prozorro.Продажі. Фактичні надходження виявилися у п’ять разів меншими за очікувані.
Про це йдеться в дослідженні Інституту законодавчих ідей (ІЗІ).
Згідно з результатами останнього дослідження, із 184 оголошених аукціонів результативними стали лише 40.
Переважна більшість торгів (133 процедури) не відбулася через повну відсутність учасників. Ще 11 аукціонів було скасовано.
Експерти зазначають, що майже половина оголошень (46%) — це повторні спроби продати одні й ті самі об’єкти.
Чому арештовані активи не знаходять покупців
Майже половина всіх оголошених торгів (46%) — це 84 повторні процедури. Така статистика свідчить про те, що значна частина активів не знаходить покупця з першої спроби й потребує повторного виставлення на ринок.
«Попит і конкуренція суттєво різняться залежно від типу активів — чим універсальніший та зрозуміліший актив для ринку, тим більше учасників він залучає. Натомість капіталомісткі або специфічні об’єкти часто не викликають інтересу», — вважають експерти.
Фінансові показники демонструють значний розрив між планами та результатом. АРМА розраховувала отримати від реалізації 100 унікальних об’єктів понад 1 мільярд гривень.
Однак фактично на рахунки Агентства надійшло лише 196 млн грн. Найскладнішими для продажу виявилися земельні ділянки та залізорудні брикети — саме на ці лоти припадає «левова частка» нереалізованого майна у 2025 році.
Нагадаємо, з 30 січня арештовані активи в Україні поділяються на «прості» та «складні», що змінює механізм відбору управителів та прискорює передачу активів у користь держави. Раніше АРМА застосовувало однакову процедуру для всього — від квартир до великих підприємств. Це затягувало конкурси й призводило до втрати вартості активів.
За матеріалами:
Діло
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems