Польща може придбати частку в одному з українських держбанків

Фондовий ринок
138
Йдеться про потенційну участь у капіталі Ощадбанку або Укрексімбанку.
Польща розглядає можливість придбання частки в одному з великих державних банків України. Йдеться про потенційну участь у капіталі Ощадбанку або Укрексімбанку.
Про це повідомляє InPoland.net.pl з посиланням на Wirtualna Polska.
Тему економічної співпраці порушували у межах візиту прем’єр-міністра Польщі Дональда Туска до Києва.

Стратегічний інтерес до фінансування відбудови

У Варшаві розраховують, що участь у капіталі українського державного банку дозволить Польщі отримати стратегічну роль у фінансуванні проєктів відновлення.
Наразі польська фінансова група PKO Bank Polski уже працює в Україні через Кредобанк, який зосереджений переважно на західних регіонах. Можливе розширення присутності в банківському секторі розглядається як частина довгострокової економічної стратегії Польщі щодо України.
Водночас експерти зазначають, що активність польського бізнесу в Україні залишається обмеженою через безпекову ситуацію.
Попередні ініціативи, зокрема участь польських компаній у масштабних інфраструктурних проєктах, не були реалізовані. На цьому тлі співрозмовники Wirtualna Polska звертають увагу на дисбаланс: українські інвестори наразі демонструють вищу активність у Польщі, ніж польські компанії в Україні.
Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що Європейська банківська група Iute Group офіційно оголосила, що планує вийти на український ринок шляхом придбання ліцензії та частини активів неплатоспроможного RwS Bank.
Згідно з умовами угоди, Iute Group має придбати банківську ліцензію перехідного банку з вибірковим переведенням низькоризикових активів та відповідних зобов’язань за роздрібними депозитами загальним обсягом близько 4 млн євро від RWS Bank до новоствореної української банківської установи Iute Group.
У 2024 році Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт № 11 474 про особливості приватизації держбанків. «За» законопроєкт проголосували 260 нардепів.
Банки УкраїниПольщаДержбанкиОщадбанк
