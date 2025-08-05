Пишний анонсував початок приватизації держбанків: умови — Finance.ua

Пишний анонсував початок приватизації держбанків: умови Сьогодні 14:03 — Казна та Політика

Пишний анонсував початок приватизації держбанків: умови

Старт приватизації державних банків дасть позитивний сигнал для інвесторів. Такий крок має бути частиною загальної стратегії розвитку державних банків.

Про це заявив голова НБУ Андрій Пишний у Facebook.

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Голова НБУ Андрій Пишний 4 серпня зустрівся з Регіональним директором World Bank у справах країн Східної Європи Бобом Сомом. Під час зустрічі було окреслено останні монетарні рішення Національного банку.

Макрофінансова стабільність

Базовий сценарій передбачає подальше забезпечення макрофінансової стабільності, зниження інфляції до цілі в 5% до 2027 року, продовження відновлення економіки України на тлі поступової нормалізації умов функціонування та збереження значних видатків на оборону.

Зі слів Голови НБУ, також «проговорили питання запуску системи страхування воєнних ризиків. Це один із найважливіших кроків, що сприятиме відбудові української економіки, адже покращить умови для припливу інвестицій у країну, розвитку бізнесу, модернізації та будівництва житла і повернення вимушених мігрантів».

Національний банк зайняв проактивну позицію в підготовці та просуванні відповідного законопроєкту.

«Старт приватизації дасть позитивний сигнал для інвесторів. Водночас вважаю, що такий крок має бути частиною загальної стратегії розвитку державних банків», — написав він.

Напрацювати таку стратегію маємо спільно з урядом та стейкхолдерами, щоб забезпечити концептуальне бачення розвитку державного банківського сектору України, зазначив він.

Реформування інфраструктури ринків капіталу

Трансформація ринків капіталу дозволить Україні зробити їх привабливими для інвесторів, спростити доступ бізнесу до фінансування, прискорити інтеграцію нашої інфраструктури до міжнародних фінансових ринків та сприяти впровадженню нових фінансових продуктів, передусім для відбудови країни.

Одним з перших кроків стане оптимізація структури власності Національного депозитарію України.

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Щодо співпраці з МВФ

Україна успішно пройшла восьмий перегляд програми розширеного фінансування. І рішуче налаштована на продовження ефективної співпраці, за необхідності адаптуючи параметри програми під розвиток безпекових умов і геополітичних трендів.

Довідка Finance.ua:

У разі дефіциту зовнішнього фінансування Національний банк України буде змушений вдаватися до жорсткіших монетарних заходів. Крім того, Києву потрібно виконувати свої зобов’язання, щоб отримати вже обіцяне. Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Він нагадав, що Україна вже стикалася з проблемами нестабільного фінансування. «Це були періоди, коли допомоги не вистачало, наприклад, на початку 2023 року, коли була порушена ритмічність надходжень», — сказав він. У таких умовах НБУ та Мінфін напрацьовували спільні рішення для уникнення фінансових розривів.

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