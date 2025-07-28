Що робити Україні у разі браку фінансової допомоги на фоні тривалої війни — НБУ — Finance.ua
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Що робити Україні у разі браку фінансової допомоги на фоні тривалої війни — НБУ

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Що робити Україні у разі браку фінансової допомоги на фоні тривалої війни — НБУ
Що робити Україні у разі браку фінансової допомоги на фоні тривалої війни — НБУ
У разі дефіциту зовнішнього фінансування Національний банк України буде змушений вдаватися до жорсткіших монетарних заходів. Крім того, Києву потрібно виконувати свої зобов’язання, щоб отримати вже обіцяне.
Про це заявив заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук, повідомляє РБК-Україна з посиланням на дискусію ЦЕС.
«Наш базовий сценарій відображає наше бачення, що ми будемо робити у випадку, коли ця потреба буде закрита і справдяться всі інші припущення. Звісно, такого ніколи не стається», — зазначив Ніколайчук.
Він нагадав, що Україна вже стикалася з проблемами нестабільного фінансування. «Це були періоди, коли допомоги не вистачало, наприклад, на початку 2023 року, коли була порушена ритмічність надходжень», — сказав він. У таких умовах НБУ та Мінфін напрацьовували спільні рішення для уникнення фінансових розривів.
Крім того, у 2023−2024 роках Міністерству фінансів доводилося активніше залучати кошти на внутрішньому ринку. Зі свого боку НБУ розглядав механізми використання обов’язкових резервів для підвищення потенціалу запозичень.
«У нас є певні плани дій на випадок ситуації, якщо міжнародної допомоги буде недостатньо», — підкреслив Ніколайчук.
Водночас він застеріг: ужорсточення монетарної, регуляторної чи фіскальної політики матиме свої наслідки. «Усе має свою ціну. На жаль, у нас не існує безкоштовного обіду», — заявив представник НБУ.
За його словами, без обіцяної допомоги Україна буде змушена проводити більш жорстку монетарну політику та активніше підтримувати бюджет різними інструментами.

План Б

Серед головних ризиків Ніколайчук назвав не лише «чорні квадратики» у бюджеті — тобто неідентифіковані джерела фінансування, — але й необхідність дотримання домовленостей із міжнародними партнерами.
«Нам важливо забезпечити виконання зобов’язань перед міжнародними партнерами для отримання та реалізації вже наданих запевнень», — зазначив він.
На тлі війни, що триває, існують ризики зростання потреб у фінансуванні в разі реалізації додаткових безпекових загроз. «Маємо бути готові до розвитку подібних сценаріїв і теж мати певний план Б», — підсумував Ніколайчук.
За матеріалами:
РБК-Україна
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