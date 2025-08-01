НБУ дав прогноз на 2025−2027 роки, як зростатимуть ціни на бензин — Finance.ua

НБУ дав прогноз на 2025−2027 роки, як зростатимуть ціни на бензин Сьогодні 13:04 — Енергетика

НБУ дав прогноз на 2025−2027 роки, як зростатимуть ціни на бензин

Інфляційному звіт і Національного банку України (липень 2025 року) вказано, як будуть мінятися ціни на пальне в 2026—2027 роках.

НБУ переглянув прогноз зростання цін на пальне Україні в поточному році у бік зростання.

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Регулятор погіршив прогноз зростання цін на пальне до 4,0% наприкінці 2025 року у порівнянні з 1,2% в прогнозі за квітень.

У червні 2025 ціни на пальне знову почали зростати. Річні темпи зростання прискорилися до 3,1%.

Причинами стали подорожчання бензину та дизпалива, що відбулося на тлі нестабільних світових цін на нафту та ослаблення гривні відносно євро. Це частково нівелювало попереднє уповільнення інфляції в цьому сегменті.

З 1 травня 2025 року в Україні запроваджено обов’язкове додавання біоетанолу до бензину. Проте ця вимога не мала суттєвого впливу на ціни.

Раніше заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук повідомив , що зростання цін на пальне в Україні було викликано двома факторами, які вже вичерпані. До кінця року значних рухів не очікується.

За його словами, ціни на пальне зросли через дві основні причини

Перша причина — це короткострокове зростання цін на нафту, як було пов’язано із загостренням ситуації на Близькому Сході.

«Але ця ситуація досить швидко нормалізувалася», — сказав він.

Іншою причиною зростання пального у ціні стало послаблення гривні відносно євро або зростання курсу євро. Враховуючи те, що акцизи для пального встановлюються саме в євро, це мало безпосередній вплив і перенесення на ціни на пальне.

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