Рада схвалила закон про приватизацію держбанків — Finance.ua

Рада схвалила закон про приватизацію держбанків
Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт № 11 474 про особливості приватизації держбанків. «За» законопроєкт проголосували 260 нардепів.
Про це в Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За словами Железняка, ухвалення цього закону є вимогою Світового банку.
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Законопроєктом, зокрема, пропонується:
- розширити коло потенційних інвесторів, продаж яким акцій банку готова розглянути держава;
- дозволити продаж будь-якої частки держави в банку (а не лише 100% акцій держави, як передбачено в чинному законі);
- підвищити вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою як фінансові радники з продажу;
- включити міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників із продажу та процедурі самого продажу;
- оновити правила щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку;
- врахувати вірогідність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор;
- привести вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик;
- нівелювати негативний вплив на процедуру продажу (наприклад, зупинку продажу) з боку колишніх бенефіціарних власників чи поточних міноритарних акціонерів.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України наразі не розглядає приватизацію державних Ощадбанку та Укрексімбанку — другого і третього за розмірами активів банків країни, стратегія з їхнього продажу відсутня, тоді як щодо Укргазбанку та Сенс Банку, які йдуть на п’ятому та восьмому місцях, приватизацію планують, однак терміни її поки що назвати складно.
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Раніше іноземні інвестори висловили зацікавленість в приватизації двох українських державних банків — Укргазбанку та Сенс банку.
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