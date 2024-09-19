Рада схвалила закон про приватизацію держбанків — Finance.ua

Рада схвалила закон про приватизацію держбанків Сьогодні 15:00 — Казна та Політика

Рада схвалила закон про приватизацію держбанків

Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт № 11 474 про особливості приватизації держбанків. «За» законопроєкт проголосували 260 нардепів.

Про це в Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

За словами Железняка, ухвалення цього закону є вимогою Світового банку.

Законопроєктом, зокрема, пропонується:

розширити коло потенційних інвесторів, продаж яким акцій банку готова розглянути держава;

дозволити продаж будь-якої частки держави в банку (а не лише 100% акцій держави, як передбачено в чинному законі);

підвищити вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою як фінансові радники з продажу;

включити міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників із продажу та процедурі самого продажу;

оновити правила щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку;

врахувати вірогідність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор;

привести вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик;

нівелювати негативний вплив на процедуру продажу (наприклад, зупинку продажу) з боку колишніх бенефіціарних власників чи поточних міноритарних акціонерів.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України наразі не розглядає приватизацію державних Ощадбанку та Укрексімбанку — другого і третього за розмірами активів банків країни, стратегія з їхнього продажу відсутня, тоді як щодо Укргазбанку та Сенс Банку, які йдуть на п’ятому та восьмому місцях, приватизацію планують, однак терміни її поки що назвати складно.

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Раніше іноземні інвестори висловили зацікавленість в приватизації двох українських державних банків — Укргазбанку та Сенс банку.

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