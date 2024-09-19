Рада схвалила закон про приватизацію держбанків — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Рада схвалила закон про приватизацію держбанків

Казна та Політика
151
Рада схвалила закон про приватизацію держбанків
Рада схвалила закон про приватизацію держбанків
Верховна Рада схвалила в цілому законопроєкт № 11 474 про особливості приватизації держбанків. «За» законопроєкт проголосували 260 нардепів.
Про це в Telegram повідомив народний депутат Ярослав Железняк.
За словами Железняка, ухвалення цього закону є вимогою Світового банку.

Читайте також: Приватизація держбанків в Україні: цілі та можливі наслідки

Законопроєктом, зокрема, пропонується:
  • розширити коло потенційних інвесторів, продаж яким акцій банку готова розглянути держава;
  • дозволити продаж будь-якої частки держави в банку (а не лише 100% акцій держави, як передбачено в чинному законі);
  • підвищити вимоги до юридичних осіб, які можуть залучатися державою як фінансові радники з продажу;
  • включити міжнародних донорів до участі у процедурі відбору фінансових радників із продажу та процедурі самого продажу;
  • оновити правила щодо визначення ціни та проведення аукціону відповідно до рекомендацій Світового банку;
  • врахувати вірогідність, що в аукціоні може брати участь лише один потенційний інвестор;
  • привести вимоги до договору купівлі-продажу у відповідність до ринкових практик;
  • нівелювати негативний вплив на процедуру продажу (наприклад, зупинку продажу) з боку колишніх бенефіціарних власників чи поточних міноритарних акціонерів.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України наразі не розглядає приватизацію державних Ощадбанку та Укрексімбанку — другого і третього за розмірами активів банків країни, стратегія з їхнього продажу відсутня, тоді як щодо Укргазбанку та Сенс Банку, які йдуть на п’ятому та восьмому місцях, приватизацію планують, однак терміни її поки що назвати складно.

Читайте також: Коли та навіщо націоналізували банки в Україні

Раніше іноземні інвестори висловили зацікавленість в приватизації двох українських державних банків — Укргазбанку та Сенс банку.
Гроші мають працювати. Обирайте та оформлюйте депозит на вигідних умовах за допомогою каталогу Finance.ua.

Отримати більше з депозиту 💰

Альона Лістунова
Альона Лістунова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2024 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Партнерська", "Промо", "Акція", "Думка", "Спецпроєкт", "Партнерський проєкт" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.