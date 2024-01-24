Іноземні інвестори готові приватизувати два українські держбанки — Finance.ua

Іноземні інвестори готові приватизувати два українські держбанки Сьогодні 14:01 — Фондовий ринок

Іноземні інвестори готові приватизувати два українські держбанки

Іноземні інвестори висловили зацікавленість в приватизації двох українських державних банків — Укргазбанку та Сенс банку.

Про це розповів заступник міністра фінасів Юрій Драганчук у відповідь на запитання журналістів, передає Економічна правда.

«Держава має стратегію зменшення банківського сектору, присутності та своєї участі (в ньому. — Ред.). Але треба реально дивитись на речі. Ринок зараз такий, що ви самі розумієте, ПриватБанк — це той банк, в який готова вкладати гроші держава, і банк, який генерує мільярд доларів доходу державного бюджету», — сказав чиновник.

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Він зазначив, що поки держава не готова продати цей банк., але не виключив цього в майбутньому.

«У нас є зацікавленість іноземних інвесторів в двох державних банках. Це Укргазбанк і Сенс Банк і ми активно готуємо їх до продажу. Ці сигнали ми отримали наприкінці минулого року, починаючи з осені», — розповів заступник міністра фінансів.

За словами Драганчука, незабаром Мінфін буде брати фінансових радників для цих банків.

Також паралельно з цим Мінфін зі Світовим банком напрацьовують зміни до законів про продаж цих банків, для того щоб зробити це якомога прозоріше і продати справді серйозному потенційному інвестору.

«Більше скажу, ці потенційні інвестори нас підганяють… Паралельно ці банки готуються всередині і я досить позитивно налаштований і хочеться в цьому році продати ці два банки. А той банк, який генерує найбільше доходів у цій державі, поки що неготовий до продажу», — резюмував Драганчук.

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Економічна Правда За матеріалами:

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