Приватизація Ощадбанку та Укрексімбанку сьогодні поза планами уряду — прем’єр Вчора 10:28 — Казна та Політика

Приватизація Ощадбанку та Укрексімбанку сьогодні поза планами уряду — прем’єр

Кабінет Міністрів України наразі не розглядає приватизацію державних Ощадбанку та Укрексімбанку — другого і третього за розмірами активів банків країни, стратегія з їхнього продажу відсутня, тоді як щодо Укргазбанку та Сенс Банку, які йдуть на п’ятому та восьмому місцях, приватизацію планують, однак терміни її поки що назвати складно.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції.

«Укрексім і Ощад ми поки наразі не розглядаємо. Немає у нас стратегії щодо приватизації цих двох банків. Щодо інших банків ми будемо вести розмову», — сказав він

Прем’єр, зокрема, нагадав, що у випадку з Укргазбанком є досягнута ще до війни домовленість про входження в його капітал на 25% Міжнародної фінансової корпорації (IFC).

Шмигаль додав, що стратегію на продаж державних банків буде продовжено, водночас відмовився говорити про конкретні дати можливої реалізації фінустанов інвесторам, зазначивши лише, що ухвалений Верховною Радою в першому читанні 5 вересня законопроєкт № 11 474 про особливості продажу банків, що належать державі, дає відповіді на те, як, коли та в який спосіб стратегія приватизації державних банків реалізовуватиметься.

Як повідомлялося, Україна в оновленій у червні програмі розширеного фінансування EFF з МВФ зобов’язалася до кінця вересня призначити міжнародних консультантів для продажу Укргазбанку і Сенс Банку, а також подати до парламенту законопроєкт, що встановлює механізм приватизації держбанків.

Найбільшим державним банком у країні є націоналізований наприкінці 2016 року ПриватБанк . Після початку повномасштабної війни, окрім Сенс Банку, у власність держави від власників, які потрапили під санкції, за рішенням Вищого антикорупційного суду перейшли ще два невеликих банки: Перший інвестиційний банк (PINбанк) російського бізнесмена Євгена Гінера і Мотор-Банк колишнього президента «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва. За розміром активів вони посідають відповідно 59 і 56 місце серед 62 банків в Україні. На відміну від п’яти вище перерахованих великих банків, що перебувають під управлінням Мінфіну, вони передані в управління Фонду держмайна для продажу. Також обговорюється можливість створення спеціалізованого поштового банку на базі PINбанку.

У результаті загальна кількість підконтрольних державі банків сягнула семи, а їхня частка в загальному обсязі активів на 1 серпня становила 55,8% за планів, які декларували раніше, знизити її до 25%.

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