Приватизація Ощадбанку та Укрексімбанку сьогодні поза планами уряду — прем’єр — Finance.ua
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Приватизація Ощадбанку та Укрексімбанку сьогодні поза планами уряду — прем’єр

Казна та Політика
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Приватизація Ощадбанку та Укрексімбанку сьогодні поза планами уряду — прем’єр
Приватизація Ощадбанку та Укрексімбанку сьогодні поза планами уряду — прем’єр
Кабінет Міністрів України наразі не розглядає приватизацію державних Ощадбанку та Укрексімбанку — другого і третього за розмірами активів банків країни, стратегія з їхнього продажу відсутня, тоді як щодо Укргазбанку та Сенс Банку, які йдуть на п’ятому та восьмому місцях, приватизацію планують, однак терміни її поки що назвати складно.
Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час пресконференції.
«Укрексім і Ощад ми поки наразі не розглядаємо. Немає у нас стратегії щодо приватизації цих двох банків. Щодо інших банків ми будемо вести розмову», — сказав він
Прем’єр, зокрема, нагадав, що у випадку з Укргазбанком є досягнута ще до війни домовленість про входження в його капітал на 25% Міжнародної фінансової корпорації (IFC).

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Шмигаль додав, що стратегію на продаж державних банків буде продовжено, водночас відмовився говорити про конкретні дати можливої реалізації фінустанов інвесторам, зазначивши лише, що ухвалений Верховною Радою в першому читанні 5 вересня законопроєкт № 11 474 про особливості продажу банків, що належать державі, дає відповіді на те, як, коли та в який спосіб стратегія приватизації державних банків реалізовуватиметься.
Як повідомлялося, Україна в оновленій у червні програмі розширеного фінансування EFF з МВФ зобов’язалася до кінця вересня призначити міжнародних консультантів для продажу Укргазбанку і Сенс Банку, а також подати до парламенту законопроєкт, що встановлює механізм приватизації держбанків.

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Найбільшим державним банком у країні є націоналізований наприкінці 2016 року ПриватБанк. Після початку повномасштабної війни, окрім Сенс Банку, у власність держави від власників, які потрапили під санкції, за рішенням Вищого антикорупційного суду перейшли ще два невеликих банки: Перший інвестиційний банк (PINбанк) російського бізнесмена Євгена Гінера і Мотор-Банк колишнього президента «Мотор Січ» В’ячеслава Богуслаєва. За розміром активів вони посідають відповідно 59 і 56 місце серед 62 банків в Україні. На відміну від п’яти вище перерахованих великих банків, що перебувають під управлінням Мінфіну, вони передані в управління Фонду держмайна для продажу. Також обговорюється можливість створення спеціалізованого поштового банку на базі PINбанку.
У результаті загальна кількість підконтрольних державі банків сягнула семи, а їхня частка в загальному обсязі активів на 1 серпня становила 55,8% за планів, які декларували раніше, знизити її до 25%.
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За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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