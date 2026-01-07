Естонська Iute Group створить в Україні цифровий банк на базі збанкрутілого RwS Bank Сьогодні 10:02 — Фондовий ринок

Естонська Iute Group створить в Україні цифровий банк на базі збанкрутілого RwS Bank

Європейська банківська група Iute Group офіційно оголосила, що планує вийти на український ринок шляхом придбання ліцензії та частини активів неплатоспроможного RwS Bank.

Про це повідомляє пресслужба фінустанови.

Вихід на ринок має відбутися на основі угоди з державним Фондом гарантування вкладів фізичних осіб України після отримання погодження Національного банку України.

Придбання ліцензії та передача активів

Згідно з умовами угоди, Iute Group має придбати банківську ліцензію перехідного банку з вибірковим переведенням низькоризикових активів та відповідних зобов’язань за роздрібними депозитами загальним обсягом близько 4 млн євро від RWS Bank до новоствореної української банківської установи Iute Group.

Фінансування придбання здійснюватиметься за рахунок наявної ліквідності групи. Після завершення угоди новий банк стане правонаступником вибраних активів і депозитних зобов’язань RWS Bank.

Які активи будуть передані

Активи, що передаватимуться, переважно складатимуться з державних облігацій та готівкових коштів. Кредитний портфель і пов’язаний із ним кредитний ризик до угоди не входитимуть.

У межах операції планується переведення приблизно 13 000 роздрібних клієнтів разом з їхніми рахунками та депозитами. Мережа відділень при цьому не передаватиметься.

Iute Group заявляє про застосування суворої інвестиційної дисципліни. Очікується, що чистий збиток від банківських операцій в Україні у 2026 році не перевищить 3 млн євро.

Фокус на цифрову модель банкінгу

Запланований вихід на український ринок має на меті розвиток цифрової банківської моделі Iute Group та надання фінансових послуг через цифрові канали. У компанії відзначають, що Україна за останні роки стала одним з найбільш цифровізованих фінансових ринків Європи з високим рівнем впровадження цифрових сервісів.

Новий банк працюватиме під брендом IuteBank.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав, що правління Національного банку України ухвалило рішення про віднесення Акціонерного товариства «РВС Банк» до категорії неплатоспроможних. Частка установи на ринку становила лише 0,04% від активів платоспроможних банків станом на 1 жовтня 2025 року. Тому це рішення не вплине на стабільність банківського сектору.

Читайте також Що варто знати про неплатоспроможність та банкрутство в Україні

Кожен вкладник банку отримає від Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відшкодування в повному розмірі вкладу, включно з відсотками, нарахованими станом на кінець дня, що передує дню початку процедури виведення банку з ринку. Сума коштів, що може бути відшкодована Фондом, становить 299,9 млн грн.

Наразі вкладникам — фізичним особам та фізичним особам-підприємцям — уже повернули 60,6 млн грн.

Finance.ua також писав, що РВС Банк отримає нового власника. Переможцем конкурсу на купівлю активу стала естонська фінтех-група Iute Group AS. 17 грудня 2025 року відповідно до плану врегулювання неплатоспроможного РВС Банку Фондом гарантування вкладів було створено і зареєстровано ПрАТ «Перехідний Банк «Юте Банк», якому було передано частину активів і зобов’язань перед вкладниками — фізичними особами.

24 грудня 2025 року «Перехідний Банк «Юте Банк» отримав банківську ліцензію про право на здійснення банківської діяльності відповідно до вимог законодавства України.

Для клієнтів колишнього РВС Банку передбачено два сценарії:

залишитися в банку: Клієнти, чиї депозитні договори закінчилися до 4 листопада 2025 року, або ті, хто мав поточні рахунки, можуть продовжувати обслуговування вже в новому «Юте Банку»;

забрати кошти: вкладники мають право отримати свої гроші через Фонд гарантування.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.