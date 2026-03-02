0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Європейські фондові ринки впали на 2% після атак на Іран

Фондовий ринок
45
Європейські фондові ринки впали на 2% після атак на Іран
Європейські фондові ринки впали на 2% після атак на Іран
У «чорний понеділок» для ринків індекси Euro Stoxx 50 та Ibex 35 впали на 2%. Атаки США та Ізраїлю на Іран призвели до зростання цін на нафту на 6%, а фондові біржі країн Перської затоки закрилися, щоб запобігти панічним розпродажам. Ціна на золото як безпечну гавань зросла на 2,5%.
Про це пише euronews.
Європейські ринки в понеділок різко впали через наслідки атак США та Ізраїлю на Іран, які стривожили інвесторів по всьому континенту.
Читайте також
Індекс Euro Stoxx 50 впав на 2% на відкритті, ширший загальноєвропейський індекс Stoxx 600 трохи відстав від нього на рівні 1,8%, і продажі не показують ознак спаду.
Регіональні фондові індекси, від Франкфурта до Парижа та Мілана, торгуються в мінусі. Вони стурбовані ескалацією конфлікту, який зупинив морське судноплавство в Ормузькій протоці та в неділю втягнув «Хезболлу» в протистояння.
У Лондоні індекс FTSE 100 показав кращі результати, знизившись лише на 0,3%. Натомість німецький DAX 30 впав на 1%, а французький CAC 40 втратив понад 1,4%.
Італійський індекс FTSE MIB знизився приблизно на 1,8%, голландський NL 25 — більш ніж на 1%, а іспанський IBEX 35 зазнав різкого падіння понад 2%. Перед відкриттям європейських торгів японський Nikkei 225 вже перебував у вільному падінні та накопичив падіння понад 2,3%.
Ф’ючерси США також відкрилися зі зниженням у неділю: індекс E-mini S&P 500 впав більш ніж на 1,6%, а індекс E-mini Nasdaq — понад 2%.

Нафта

Хоча світові фондові ринки впали в негативну зону, ціна на сиру нафту відновилася на початку торгів у понеділок, оскільки інвестори продовжували оцінювати потенційний вплив ескалації напруженості на Близькому Сході на постачання енергоносіїв.
Ціна на еталонну американську сиру нафту зросла приблизно на 8%. Потім зростання сповільнилося і підвищення становило 5,9% при ціні 71,00 долара за барель. Ціна на нафту марки Brent зросла на 6,2% - до 77,38 долара за барель.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
Акції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems