Європейські фондові ринки впали на 2% після атак на Іран

У «чорний понеділок» для ринків індекси Euro Stoxx 50 та Ibex 35 впали на 2%. Атаки США та Ізраїлю на Іран призвели до зростання цін на нафту на 6%, а фондові біржі країн Перської затоки закрилися, щоб запобігти панічним розпродажам. Ціна на золото як безпечну гавань зросла на 2,5%.

Європейські ринки в понеділок різко впали через наслідки атак США та Ізраїлю на Іран, які стривожили інвесторів по всьому континенту.

Індекс Euro Stoxx 50 впав на 2% на відкритті, ширший загальноєвропейський індекс Stoxx 600 трохи відстав від нього на рівні 1,8%, і продажі не показують ознак спаду.

Регіональні фондові індекси, від Франкфурта до Парижа та Мілана, торгуються в мінусі. Вони стурбовані ескалацією конфлікту, який зупинив морське судноплавство в Ормузькій протоці та в неділю втягнув «Хезболлу» в протистояння.

У Лондоні індекс FTSE 100 показав кращі результати, знизившись лише на 0,3%. Натомість німецький DAX 30 впав на 1%, а французький CAC 40 втратив понад 1,4%.

Італійський індекс FTSE MIB знизився приблизно на 1,8%, голландський NL 25 — більш ніж на 1%, а іспанський IBEX 35 зазнав різкого падіння понад 2%. Перед відкриттям європейських торгів японський Nikkei 225 вже перебував у вільному падінні та накопичив падіння понад 2,3%.

Ф’ючерси США також відкрилися зі зниженням у неділю: індекс E-mini S&P 500 впав більш ніж на 1,6%, а індекс E-mini Nasdaq — понад 2%.

Нафта

Хоча світові фондові ринки впали в негативну зону, ціна на сиру нафту відновилася на початку торгів у понеділок, оскільки інвестори продовжували оцінювати потенційний вплив ескалації напруженості на Близькому Сході на постачання енергоносіїв.

Ціна на еталонну американську сиру нафту зросла приблизно на 8%. Потім зростання сповільнилося і підвищення становило 5,9% при ціні 71,00 долара за барель. Ціна на нафту марки Brent зросла на 6,2% - до 77,38 долара за барель.

