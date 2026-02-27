Netflix відмовився купувати Warner Bros. Сьогодні 21:30 — Фондовий ринок

У Netflix заявили, що вони не мають бажання продовжувати торги

Медіакомпанія Netflix Inc. не купуватиме транснаціональний медіаконгломерат Warner Bros. Discovery Inc.

Про це повідомляє Bloomberg.

У Netflix заявили, що хоча і вважають, що угода пройшла б схвалення регуляторів і була б цінною для акціонерів, вони не мають бажання продовжувати торги.

«Ми завжди були дисциплінованими, і за ціною, необхідною для відповіді останній пропозиції Paramount Skydance, угода більше не є фінансово привабливою», — йдеться у заяві Netflix.

Netflix зосередиться на власному бізнесі

Зазначається, що компанія продовжуватиме інвестувати у свій бізнес, включаючи близько $20 мільярдів цього року у фільми, телешоу та інші розважальні проєкти.

Акції Netflix підскочили на цілих 13% після закриття торгів, що свідчить про те, що інвестори були раді бачити, як компанія виходить з угоди. Акції Warner Bros. впали, оскільки інвестори більше не очікують жвавих торгів. Акції Paramount майже не змінилися.

У грудні Netflix підписав угоду на суму $82,7 мільярда про придбання студії та стрімінгового бізнесу Warner Bros., але неодноразові зустрічні пропозиції від Paramount щодо всієї компанії залишили аукціон відкритим.

Пізно ввечері у четвер Warner Bros. визнала останню пропозицію Paramount у розмірі $31 за акцію найкращою пропозицією.

«Як тільки наша рада директорів проголосує за ухвалення угоди про злиття Paramount, це створить величезну цінність для наших акціонерів», — заявив генеральний директор Warner Bros. Девід Заслав.

Конкуренція за Warner Bros. Discovery

17 лютого американська кінокомпанія Warner Bros. Discovery (WBD) домовилася зі стрімінговим гігантом Netflix тимчасово поновити переговори щодо її продажу з конкуруючою голлівудською студією Paramount Skydance після того, як остання підвищила ставку.

До цього, на початку січня, рада директорів корпорації Warner Bros. Discovery відхилила оновлену пропозицію від Paramount Skydance, але змінила думку, коли Paramount додав в ціні ще $1 долар за кожну акцію.

