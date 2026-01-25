0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Netflix заробив $1,5 млрд на рекламі у 2025 році та планує подвоїти цей показник у 2026-му

Фондовий ринок
27
Netflix заробив $1,5 млрд на рекламі у 2025 році та планує подвоїти цей показник у 2026-му
Netflix заробив $1,5 млрд на рекламі у 2025 році та планує подвоїти цей показник у 2026-му
Стрімінговий сервіс Netflix відзвітував, що його рекламний бізнес приніс $1,5 млрд доходу у 2025 році, що більш ніж удвічі перевищує показники 2024 року. Компанія очікує, що у 2026 році рекламна виручка зросте приблизно до $3 млрд.
Зростання доходів пов’язане з розширенням аудиторії тарифного плану з рекламою, який коштує $7,99 на місяць. Станом на травень 2025 року цей план охоплював понад 94 мільйони користувачів щомісяця.

Плани Netflix на 2026 рік

У 2026 році Netflix планує запустити нові рекламні формати, зокрема інтерактивну відеорекламу, а також розширити використання інструментів на основі штучного інтелекту для рекламодавців.
Читайте також
Компанія вже тестує формати, які дозволяють інтегрувати рекламу безпосередньо в сцени з фільмів і серіалів платформи.
Згідно з фінансовим звітом за четвертий квартал 2025 року, загальний дохід Netflix за рік сягнув $12,05 млрд, а кількість підписників зросла до 325 мільйонів.
У грудні компанія також оголосила про угоду на $82,7 млрд щодо придбання студії Warner Bros. разом із сервісами HBO та HBO Max, згодом змінивши пропозицію на повністю грошову.
Читайте також
Паралельно Netflix розширює контентну стратегію, додаючи відеоподкасти від Spotify, iHeartRadio та Barstool Sports, а також готуючи власні формати.
Компанія також планує випуск нових сезонів серіалів Bridgerton, One Piece, 3 Body Problem та The Witcher після завершення Stranger Things і Squid Game.
За матеріалами:
mezha.media
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems