Netflix заробив $1,5 млрд на рекламі у 2025 році та планує подвоїти цей показник у 2026-му

Стрімінговий сервіс Netflix відзвітував, що його рекламний бізнес приніс $1,5 млрд доходу у 2025 році, що більш ніж удвічі перевищує показники 2024 року. Компанія очікує, що у 2026 році рекламна виручка зросте приблизно до $3 млрд.

Зростання доходів пов’язане з розширенням аудиторії тарифного плану з рекламою, який коштує $7,99 на місяць. Станом на травень 2025 року цей план охоплював понад 94 мільйони користувачів щомісяця.

Плани Netflix на 2026 рік

У 2026 році Netflix планує запустити нові рекламні формати, зокрема інтерактивну відеорекламу, а також розширити використання інструментів на основі штучного інтелекту для рекламодавців.

Компанія вже тестує формати, які дозволяють інтегрувати рекламу безпосередньо в сцени з фільмів і серіалів платформи.

Згідно з фінансовим звітом за четвертий квартал 2025 року, загальний дохід Netflix за рік сягнув $12,05 млрд, а кількість підписників зросла до 325 мільйонів.

У грудні компанія також оголосила про угоду на $82,7 млрд щодо придбання студії Warner Bros. разом із сервісами HBO та HBO Max, згодом змінивши пропозицію на повністю грошову.

Паралельно Netflix розширює контентну стратегію, додаючи відеоподкасти від Spotify, iHeartRadio та Barstool Sports, а також готуючи власні формати.

Компанія також планує випуск нових сезонів серіалів Bridgerton, One Piece, 3 Body Problem та The Witcher після завершення Stranger Things і Squid Game.

