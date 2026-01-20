Трамп інвестував близько $100 млн в облігації, серед них є Netflix і Warner Bros. — Reuters
Президент США Дональд Трамп у листопаді-грудні 2025 року придбав муніципальні та корпоративні облігації на суму близько $100 млн. Серед активів — облігації компаній Netflix і Warner Bros. Discovery на суму до $2 млн.
Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на фінансові декларації політика.
Структура інвестиційного портфеля
Більша частина інвестицій Трампа припала на муніципальні облігації міст, шкільних округів, лікарень і комунальних підприємств. Окрім цього, президент США інвестував у боргові папери компаній Boeing, Occidental Petroleum та General Motors.
За даними Reuters, частина активів пов’язана з галузями економіки, які можуть отримати вигоду від політики чинної адміністрації США.
У Білому домі заявили, що інвестиційний портфель президента управляється незалежними фінансовими установами. Дональд Трамп і члени його родини, за словами адміністрації, не беруть участі в ухваленні інвестиційних рішень.
Попередні інвестиції
Раніше Трамп уже декларував придбання облігацій на суму щонайменше $82 млн наприкінці літа — на початку осені 2025 року.
Нагадаємо, за придбанням Warner Bros. стримінговим гігантом Netflix стежить Міністерства юстиції США. Співвиконавчий директор Netflix Тед Сарандос раніше запевняв, що в разі схвалення угоди адміністрацією Трампа стратегія дистрибуції залишиться незмінною.
Він публічно заявляв про «100% відданість випуску фільмів Warner Bros. у кінотеатрах із дотриманням галузевих стандартів». Проте Голлівуд залишається скептичним щодо терміну «галузеві стандарти» в інтерпретації Netflix.
