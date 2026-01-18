Трамп запровадив мита проти країн, які не згодні з приєднанням Гренландії до США
З 1 лютого на всі товари, що поставляються до США з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії, буде накладено мито в розмірі 10%. З 1 червня воно зросте до 25%. Мита діятимуть доти, доки не буде досягнуто домовленості про купівлю Гренландії.
Про це він написав у мережі Truth Social.
Трамп ввів мита проти союзників через Гренландію
«Це мито підлягатиме сплаті доти, доки не буде досягнуто угоди про повну і абсолютну купівлю Гренландії. Сполучені Штати намагаються зробити це вже понад 150 років. Багато президентів намагалися, і на те були вагомі причини, але Данія завжди відмовлялася», — наполягає Трамп.
За його словами, США протягом багатьох років «фактично субсидували Данію та всі країни ЄС, не стягуючи жодних мит чи форм компенсації».
«Тепер, після століть, настав час Данії віддячити — на кону мир у всьому світі. Китай і росія хочуть Ґренландію, і Данія нічого не може з цим зробити. Наразі у них є лише дві собачі упряжки для захисту, одну з яких додали нещодавно», — зазначив американський лідер.
Він наголосив, що «тільки Сполучені Штати Америки під керівництвом президента Дональда Трампа можуть успішно грати в цю гру».
Макрон відкинув погрози Трампа
Президент Франції Еммануель Макрон відкинув погрози Трампа щодо введення тарифів проти союзників, через їхню позицію щодо Гренландії.
«Жодні залякування чи погрози не вплинуть на нас — ані в Україні, ані в Гренландії, ані будь-де у світі, коли ми стикаємося з такими ситуаціями. Погрози тарифами є неприйнятними й не мають місця в цьому контексті», — написав Макрон у мережі Х.
Він додав, що європейці відреагують «єдиним і скоординованим чином», якщо ці погрози підтвердяться.
Макрон акцентував, що союзники «забезпечать дотримання європейського суверенітету».
Президент Франції зазначив, що його країна відстоює суверенітет і незалежність держав як у Європі, так і в інших регіонах.
«Саме на цій основі ми підтримуємо і будемо продовжувати підтримувати Україну, і саме на цій основі ми створили Коаліцію охочих для досягнення міцного та тривалого миру, щоб захистити ці принципи й нашу безпеку. Саме на цій основі ми вирішили взяти участь у навчаннях, організованих Данією в Гренландії. Ми повністю підтримуємо це рішення, оскільки на кону стоїть безпека в Арктиці та на зовнішніх кордонах Європи», — наголосив Макрон.
Поділитися новиною
Також за темою
Трамп запровадив мита проти країн, які не згодні з приєднанням Гренландії до США
На Занзібарі створять «кібермісто» для прихильників криптовалют
В ООН розповіли про ціни на продукти в 2025 році: що в світі дешевшало найбільше
Рейтинг країн, у яких доходи мігрантів зростають найшвидше
Брюссель готує схему прискореного вступу України до ЄС
Чому в Ірані єдина безпечна гавань — золото