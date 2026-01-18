0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Трамп запровадив мита проти країн, які не згодні з приєднанням Гренландії до США

Світ
24
Президент США вводить мита на союзників через Гренландію
Президент США вводить мита на союзників через Гренландію
З 1 лютого на всі товари, що поставляються до США з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії, буде накладено мито в розмірі 10%. З 1 червня воно зросте до 25%. Мита діятимуть доти, доки не буде досягнуто домовленості про купівлю Гренландії.
Про це він написав у мережі Truth Social.

Трамп ввів мита проти союзників через Гренландію

«Це мито підлягатиме сплаті доти, доки не буде досягнуто угоди про повну і абсолютну купівлю Гренландії. Сполучені Штати намагаються зробити це вже понад 150 років. Багато президентів намагалися, і на те були вагомі причини, але Данія завжди відмовлялася», — наполягає Трамп.
За його словами, США протягом багатьох років «фактично субсидували Данію та всі країни ЄС, не стягуючи жодних мит чи форм компенсації».
«Тепер, після століть, настав час Данії віддячити — на кону мир у всьому світі. Китай і росія хочуть Ґренландію, і Данія нічого не може з цим зробити. Наразі у них є лише дві собачі упряжки для захисту, одну з яких додали нещодавно», — зазначив американський лідер.
Він наголосив, що «тільки Сполучені Штати Америки під керівництвом президента Дональда Трампа можуть успішно грати в цю гру».

Макрон відкинув погрози Трампа

Президент Франції Еммануель Макрон відкинув погрози Трампа щодо введення тарифів проти союзників, через їхню позицію щодо Гренландії.
«Жодні залякування чи погрози не вплинуть на нас — ані в Україні, ані в Гренландії, ані будь-де у світі, коли ми стикаємося з такими ситуаціями. Погрози тарифами є неприйнятними й не мають місця в цьому контексті», — написав Макрон у мережі Х.
Він додав, що європейці відреагують «єдиним і скоординованим чином», якщо ці погрози підтвердяться.
Макрон акцентував, що союзники «забезпечать дотримання європейського суверенітету».
Президент Франції зазначив, що його країна відстоює суверенітет і незалежність держав як у Європі, так і в інших регіонах.
«Саме на цій основі ми підтримуємо і будемо продовжувати підтримувати Україну, і саме на цій основі ми створили Коаліцію охочих для досягнення міцного та тривалого миру, щоб захистити ці принципи й нашу безпеку. Саме на цій основі ми вирішили взяти участь у навчаннях, організованих Данією в Гренландії. Ми повністю підтримуємо це рішення, оскільки на кону стоїть безпека в Арктиці та на зовнішніх кордонах Європи», — наголосив Макрон.
За матеріалами:
Факти
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems