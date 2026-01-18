Трамп запровадив мита проти країн, які не згодні з приєднанням Гренландії до США Сьогодні 10:33 — Світ

Президент США вводить мита на союзників через Гренландію

З 1 лютого на всі товари, що поставляються до США з Данії, Норвегії, Швеції, Франції, Німеччини, Великої Британії, Нідерландів і Фінляндії, буде накладено мито в розмірі 10%. З 1 червня воно зросте до 25%. Мита діятимуть доти, доки не буде досягнуто домовленості про купівлю Гренландії.

Про це він написав у мережі Truth Social.

Трамп ввів мита проти союзників через Гренландію

«Це мито підлягатиме сплаті доти, доки не буде досягнуто угоди про повну і абсолютну купівлю Гренландії. Сполучені Штати намагаються зробити це вже понад 150 років. Багато президентів намагалися, і на те були вагомі причини, але Данія завжди відмовлялася», — наполягає Трамп.

За його словами, США протягом багатьох років «фактично субсидували Данію та всі країни ЄС, не стягуючи жодних мит чи форм компенсації».

«Тепер, після століть, настав час Данії віддячити — на кону мир у всьому світі. Китай і росія хочуть Ґренландію, і Данія нічого не може з цим зробити. Наразі у них є лише дві собачі упряжки для захисту, одну з яких додали нещодавно», — зазначив американський лідер.

Він наголосив, що «тільки Сполучені Штати Америки під керівництвом президента Дональда Трампа можуть успішно грати в цю гру».

Макрон відкинув погрози Трампа

Президент Франції Еммануель Макрон відкинув погрози Трампа щодо введення тарифів проти союзників, через їхню позицію щодо Гренландії.

«Жодні залякування чи погрози не вплинуть на нас — ані в Україні, ані в Гренландії, ані будь-де у світі, коли ми стикаємося з такими ситуаціями. Погрози тарифами є неприйнятними й не мають місця в цьому контексті», — написав Макрон у мережі Х.

Він додав, що європейці відреагують «єдиним і скоординованим чином», якщо ці погрози підтвердяться.

Макрон акцентував, що союзники «забезпечать дотримання європейського суверенітету».

Президент Франції зазначив, що його країна відстоює суверенітет і незалежність держав як у Європі, так і в інших регіонах.

«Саме на цій основі ми підтримуємо і будемо продовжувати підтримувати Україну, і саме на цій основі ми створили Коаліцію охочих для досягнення міцного та тривалого миру, щоб захистити ці принципи й нашу безпеку. Саме на цій основі ми вирішили взяти участь у навчаннях, організованих Данією в Гренландії. Ми повністю підтримуємо це рішення, оскільки на кону стоїть безпека в Арктиці та на зовнішніх кордонах Європи», — наголосив Макрон.

Факти За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.