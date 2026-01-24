0 800 307 555
ТОП-9 країн, де іноземні доходи не оподатковуються у 2026 році

Світ
9 країн, де іноземні доходи не оподатковуються
Жити в одній країні, а заробляти в іншій — цілком легальна податкова стратегія, якщо юрисдикція застосовує територіальний принцип оподаткування. У таких країнах податки сплачуються лише з доходів, отриманих усередині держави, тоді як іноземні надходження не включаються до податкової бази. Серед таких країн — Панама, Коста-Рика, Парагвай, Беліз, Гватемала, Нікарагуа, Гонконг, Макао та Боліві
Територіальна система означає, що оподатковується лише дохід з місцевих джерел, а іноземний дохід не підлягає оподаткуванню, навіть якщо кошти заводяться в країну.
Ключову роль відіграє місце здійснення діяльності, а не податкове резидентство чи громадянство.

ТОП-9 країн із чисто територіальним оподаткуванням

Панама

Панама — одна з найвідоміших територіальних юрисдикцій у світі.
  • Податок на місцевий дохід: до 25%.
  • Іноземний дохід: 0%.
  • Відсутній податок на іноземний приріст капіталу.
Навіть якщо кошти надходять на панамські рахунки або витрачаються всередині країни, іноземний дохід не оподатковується. Інвесторська віза дозволяє отримати ПМП, а громадянство — після кількох років проживання.

Коста-Рика

Країна застосовує класичну територіальну модель.
  • Зайнятість: до 25%.
  • Бізнес-дохід: до 30%.
  • Іноземні доходи: не оподатковуються.
Дистанційна робота на іноземних клієнтів зазвичай вважається іноземним доходом, якщо немає місцевих замовників чи бізнес-операцій.

Парагвай

Одна з найпростіших і найдешевших податкових систем у регіоні.
  • Фіксована ставка на місцевий дохід: 10%.
  • Іноземний дохід: 0%.
Податковий режим не залежить від фактичної кількості днів перебування в країні. Парагвай часто розглядають як базову юрисдикцію для податкової оптимізації в Латинській Америці.

Беліз

Територіальна система працює особливо ефективно в межах спеціальних програм.
  • Місцевий дохід: до 25%.
  • Іноземний дохід: 0% (у межах QRP).
Програма Qualified Retired Persons підходить особам від 40 років з підтвердженим іноземним доходом. Водночас банківська інфраструктура потребує ретельного планування.

Гватемала

Менш відома, але податково приваблива юрисдикція.
  • Місцевий дохід: 5−7%.
  • Іноземний дохід: не оподатковується
Діють спрощені режими для малого бізнесу та фрилансерів. Важливо чітко розмежовувати місце надання послуг.

Нікарагуа

Класична територіальна модель з жорсткими правилами джерела доходу.
  • Місцевий дохід: до 30%.
  • Іноземний дохід: 0%
Хоча законодавство сприятливе, фінансова та політична стабільність створюють додаткові операційні ризики.

Гонконг

Одна з найрозвиненіших територіальних систем у світі.
  • Максимальна ставка: 17%.
  • Іноземний дохід: 0% (за умови, що діяльність не ведеться в Гонконзі).
Ключове значення має місце виконання роботи, а не клієнт чи платіж.

Макао

Окрема адміністративна територія з дуже низьким оподаткуванням.
  • Максимальна ставка: близько 12%.
  • Іноземний дохід: 0%.
Підходить для підприємців та самозайнятих осіб, які шукають територіальну модель в Азії з нижчими порогами входу, ніж у Гонконзі.

Болівія

Формально чисто територіальна система.
  • Фіксований податок: 13%.
  • Іноземний дохід: не оподатковується.
На практиці використовується рідше через слабку банківську інфраструктуру та відсутність інвестиційних віз.
Payment systems