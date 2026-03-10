0 800 307 555
В Еквадорі креветка за експортними доходами обігнала нафту

Еквадор у 2025 році встановив рекорд з експорту креветок, збільшивши виторг на 20% - до 8,4 мільярда доларів США. Завдяки цьому морепродукти вперше випередили нафту та стали головним експортним товаром країни.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Reuters.

Доходи від креветок перевищили доходи від нафти

Еквадор у 2025 році значно наростив експорт креветок — виручка від продажів зросла на 20% і досягла 8,4 мільярда доларів США. Це стало рекордним показником для галузі, повідомив президент Палати аквакультури Еквадору Хосе Антоніо Кампосано.
За офіційними даними, доходи від експорту креветок зробили цей продукт головним експортним товаром країни. Таким чином креветки випередили нафту, яка тривалий час залишалася ключовим джерелом валютних надходжень і у 2024 році принесла Еквадору 7,18 мільярда доларів США.
За словами Кампосано, зростання експорту частково пов’язане зі змінами у торговельній політиці Сполучених Штатів Америки та стабільними інвестиціями в аквакультуру протягом останніх років. Зокрема, адміністрація Дональда Трампа підвищила мита для Індії — найбільшого постачальника креветок до Сполучених Штатів Америки. У результаті американські імпортери активніше почали закуповувати продукцію з Еквадору, для якої діяли нижчі тарифні ставки.

Вплив на експорт нафти та креветок мали США

Водночас Кампосано зазначив, що цей фактор мав обмежений вплив, оскільки стосувався переважно ринку Сполучених Штатів Америки. За його словами, подальшу динаміку експорту визначатимуть нові умови торгівлі між Сполученими Штатами Америки та Індією.
Він також наголосив, що головним ринком збуту для еквадорських креветок залишається Китай, який купує близько 48% усієї продукції. Крім того, галузь намагається зберегти позиції на ринках Сполучених Штатів Америки та Європейського Союзу, а також активно розширює поставки до Японії.
За словами Кампосано, виробники прагнуть утримати нинішні обсяги експорту і, за сприятливих умов, збільшити їх приблизно на 5% у 2026 році.
