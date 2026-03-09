0 800 307 555
Економічні наслідки війни США проти Ірану вже вийшли за межі Близького сходу — Bloomberg

Економічні наслідки війни на Близькому Сході почали поширюватися за межі регіону. Через ескалацію конфлікту між союзом США та Ізраїлю і Іраном порушуються глобальні ланцюги постачання, зростають витрати на енергоносії та транспорт.
Про це повідомляє Bloomberg.
Порти Перської затоки опинилися під загрозою військових атак. Через це судноплавство у стратегічній Ормузькій протоці фактично зупинилося. Цей морський коридор є одним із ключових для світової торгівлі, через нього проходить приблизно п’ята частина глобальних поставок нафти та скрапленого природного газу.
Закриття маршруту вже призвело до різкого зростання вартості пального та морських перевезень. Крім того, судна не можуть заходити до одного з найбільших контейнерних хабів регіону, який обслуговує вантажі між чотирма континентами.
Авіавантажні перевезення через Близький Схід були призупинені приблизно на тиждень. Навіть після відновлення рейсів логістичним компаніям знадобиться час, щоб ліквідувати накопичені затримки.
За оцінками експертів, тимчасово зникло до 18% світових потужностей авіавантажних перевезень. У короткостроковій перспективі тарифи на повітряні перевезення можуть зрости вдвічі або навіть утричі.

Як реагують ринки

Фінансові ринки вже реагують на можливе зростання інфляції. Коливання спостерігаються на ринках акцій, облігацій та валют.
Керівниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва заявила, що світова економіка залишається стійкою, але її запас міцності поступово зменшується.
«Світова економіка демонструє значну стійкість попри численні шоки. Але ця стійкість знову проходить випробування, і багато країн входять у новий період невизначеності з обмеженими резервами», — зазначила вона.

Найбільші ризики пов’язані з енергетикою

Економісти вважають, що головні ризики пов’язані з енергетичними ринками.
Найбільше від можливих перебоїв можуть постраждати азійські країни, такі як Китай, Індія, Японія та Південна Корея, які є основними покупцями нафти з Перської затоки.
Країни Перської затоки та Африки найбільше постраждали від збоїв у Ормузькій протоці
Країни Перської затоки та Африки найбільше постраждали від збоїв у Ормузькій протоці, www.bloomberg.com
Водночас аналітики зазначають, що загальний вплив на світовий ВВП поки що може залишатися відносно обмеженим, якщо конфлікт не затягнеться.
Проблеми можуть виникнути не лише на ринку енергоносіїв. За оцінками Bloomberg Economics, через порти Перської затоки проходить значна частина світових поставок інших ресурсів:
  • близько 7% експорту добрив;
  • майже 6% дорогоцінних металів;
  • понад 5% алюмінію та виробів із нього;
  • понад 4% цементу та інших неметалевих матеріалів.
Порушення логістики може вплинути на різні галузі, від будівництва до фармацевтичної промисловості.
Роздрібні ціни на бензин досягли найвищого рівня за часів президентства Трампа
Роздрібні ціни на бензин досягли найвищого рівня за часів президентства Трампа, www.bloomberg.com
Через безпекові ризики багато контейнерних перевізників призупинили бронювання на маршрутах між Азією та Близьким Сходом.
Понад 100 контейнерних суден наразі залишаються в Перській затоці та не можуть покинути регіон.
Це вже спричинило різке зростання завантаженості портів в інших частинах світу. Наприклад, індійський порт Нава-Шева біля Мумбаї зафіксував зростання перевантаження з 10% до 64%. Також збільшується навантаження на порти Сінгапуру та Коломбо.
Економіка Перської затоки експортувала азотних добрив на 50 мільярдів доларів з 2020 року
Економіка Перської затоки експортувала азотних добрив на 50 мільярдів доларів з 2020 року, www.bloomberg.com
Логістичні компанії почали адаптувати маршрути перевезень. Зокрема, DHL переорієнтовує вантажі на альтернативні аеропорти та використовує наземний транспорт для доставки вантажів.
Експерти зазначають, що багато компаній стали більш підготовленими до таких криз після досвіду пандемії COVID-19. Однак тривале загострення конфлікту може створити додаткові ризики для світової економіки.
