МВФ попередив про загрозу для світової економіки через війну на Близькому Сході
Війна на Близькому Сході може стати серйозним випробуванням для світової економіки та спричинити нові економічні потрясіння.
Про це заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва під час конференції «Азія у 2050 році» в Бангкоку.
Світ зіткнеться з новими потрясіннями
За словами Георгієвої, глобальна економіка входить у період частіших і менш передбачуваних криз.
«Зараз час частіших, більш несподіваних потрясінь. У більшості випадків ми не можемо передбачити їхній точний характер. Але у всіх випадках ми можемо докласти зусиль, щоб підготуватися до них», — зазначила вона.
У МВФ повідомили, що уважно стежать за розвитком конфлікту на Близькому Сході. Організація врахує поточну ситуацію під час підготовки наступного прогнозу світової економіки, який планують оприлюднити у квітні.
Потенційні наслідки для економік
За оцінкою МВФ, затяжний конфлікт може вплинути на ціни на енергоносії, настрої фінансових ринків, темпи економічного зростання та рівень інфляції.
У такому разі перед урядами та економічними регуляторами можуть постати нові виклики у сфері економічної політики.
«Що швидше ця біда закінчиться, то буде краще для всього світу», — заявила глава МВФ.
