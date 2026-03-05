0 800 307 555
МВФ попередив про загрозу для світової економіки через війну на Близькому Сході

Світ
Директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва
Війна на Близькому Сході може стати серйозним випробуванням для світової економіки та спричинити нові економічні потрясіння.
Про це заявила директорка-розпорядниця Міжнародного валютного фонду Крісталіна Георгієва під час конференції «Азія у 2050 році» в Бангкоку.

Світ зіткнеться з новими потрясіннями

За словами Георгієвої, глобальна економіка входить у період частіших і менш передбачуваних криз.
«Зараз час частіших, більш несподіваних потрясінь. У більшості випадків ми не можемо передбачити їхній точний характер. Але у всіх випадках ми можемо докласти зусиль, щоб підготуватися до них», — зазначила вона.
У МВФ повідомили, що уважно стежать за розвитком конфлікту на Близькому Сході. Організація врахує поточну ситуацію під час підготовки наступного прогнозу світової економіки, який планують оприлюднити у квітні.

Потенційні наслідки для економік

За оцінкою МВФ, затяжний конфлікт може вплинути на ціни на енергоносії, настрої фінансових ринків, темпи економічного зростання та рівень інфляції.
У такому разі перед урядами та економічними регуляторами можуть постати нові виклики у сфері економічної політики.
«Що швидше ця біда закінчиться, то буде краще для всього світу», — заявила глава МВФ.
НВ
ЕкономікаМВФ
