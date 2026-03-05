Де в Польщі планують побудувати «повітряне метро»
В Польщі в Закопаному, планують побудувати канатну дорогу, яка з’єднає північ-південь та схід-захід міста.
Кабінки вміщуватимуть до 12 осіб і курсуватимуть над вулицями, не створюючи заторів, пише inpoland.net.pl.
Система повторює приклад Ла-Паса та Сінгапура і стане частиною «Інвестиційного плану для Подгалля» на 500 мільйонів злотих.
Перша лінія пройде від залізничного вокзалу до Кузніце вздовж річки Бистра, друга — з’єднає район Циргла з Ольчою та Центрум з Кшептувками.
Канатні дороги не потребують знесення будівель і мінімізують вплив на міський простір. Фінансування проєкту ще обговорюється після провалу планів IPO PKL.
Аналогічні системи в Криниці-Здруй та Бялці Татшанській вже перевозять туристів між готелями та схилами. Перші лінії гондольних доріг у Закопаному планують відкрити у 2027 році.
Поділитися новиною
Також за темою
Китай наказав заводам припинити експорт палива — Bloomberg
МВФ попередив про загрозу для світової економіки через війну на Близькому Сході
Де в Польщі планують побудувати «повітряне метро»
Понад 40 мільярдів євро: втрати від туризму через війну Близькому Сході
Суд зобов’язав адміністрацію Трампа повернути імпортерам $130 млрд за незаконні мита
Бельгія встановила заставу для заарештованого російського танкера