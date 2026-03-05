Де в Польщі планують побудувати «повітряне метро» Вчора 18:10 — Світ

Де в Польщі планують побудувати «повітряне метро»

В Польщі в Закопаному, планують побудувати канатну дорогу, яка з’єднає північ-південь та схід-захід міста.

Кабінки вміщуватимуть до 12 осіб і курсуватимуть над вулицями, не створюючи заторів, пише inpoland.net.pl

Система повторює приклад Ла-Паса та Сінгапура і стане частиною «Інвестиційного плану для Подгалля» на 500 мільйонів злотих.

Перша лінія пройде від залізничного вокзалу до Кузніце вздовж річки Бистра, друга — з’єднає район Циргла з Ольчою та Центрум з Кшептувками.

Канатні дороги не потребують знесення будівель і мінімізують вплив на міський простір. Фінансування проєкту ще обговорюється після провалу планів IPO PKL.

Аналогічні системи в Криниці-Здруй та Бялці Татшанській вже перевозять туристів між готелями та схилами. Перші лінії гондольних доріг у Закопаному планують відкрити у 2027 році.

