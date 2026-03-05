0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Де в Польщі планують побудувати «повітряне метро»

Світ
253
Де в Польщі планують побудувати «повітряне метро»
Де в Польщі планують побудувати «повітряне метро»
В Польщі в Закопаному, планують побудувати канатну дорогу, яка з’єднає північ-південь та схід-захід міста.
Кабінки вміщуватимуть до 12 осіб і курсуватимуть над вулицями, не створюючи заторів, пише inpoland.net.pl.
Читайте також
Система повторює приклад Ла-Паса та Сінгапура і стане частиною «Інвестиційного плану для Подгалля» на 500 мільйонів злотих.
Перша лінія пройде від залізничного вокзалу до Кузніце вздовж річки Бистра, друга — з’єднає район Циргла з Ольчою та Центрум з Кшептувками.
Читайте також
Канатні дороги не потребують знесення будівель і мінімізують вплив на міський простір. Фінансування проєкту ще обговорюється після провалу планів IPO PKL.
Аналогічні системи в Криниці-Здруй та Бялці Татшанській вже перевозять туристів між готелями та схилами. Перші лінії гондольних доріг у Закопаному планують відкрити у 2027 році.
За матеріалами:
Finance.ua
Польща
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems