Українці відкрили в Польщі понад 120 тисяч компаній з 2022 року

Внесок українців у розвиток економіки Польщі

Від початку повномасштабного вторгнення українці зареєстрували в Польщі понад 120 тисяч компаній. Більшість біженців з України або працює, або займається підприємництвом, створюючи робочі місця та сплачуючи податки до бюджету країни.

Про це повідомляє міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Рівень професійної активності дорослих мігрантів з України, за оцінками міністра, навіть вищий, ніж серед громадян Польщі.

«Рівень професійної активності дорослих іммігрантів з України навіть вищий, ніж серед поляків. З 2022 року українці заснували в Польщі понад 120 тисяч компаній. Вони наймають людей, сплачують податки. Ці підприємства збільшують наш торговельний обмін з Україною», — сказав Сікорський.

За його словами, у 2024 році українці відчутно посприяли розвитку польської економіки: ВВП Польщі зріс майже на 100 млрд злотих. Це більш як половина суми, виділеної того самого року на Національний фонд охорони здоров’я.

Сікорський також наголосив, що поразка України у війні завдала би Польщі більше збитків, ніж зараз коштує допомога Україні.

У 2022−2025 роках ЄС та країни-члени надали Україні майже 200 млрд євро підтримки. Водночас потенційна оборона східного флангу НАТО у разі розширення агресії коштувала б щонайменше 1,2 трлн євро — це у 24 рази разів більше за річний оборонний бюджет Польщі.

Українці дали Польщі у 8 разів більше, ніж витрачено на допомогу

Раніше Finance.ua писав , що українці, які мешкають і працюють у Польщі, згенерували для економіки країни близько 328,6 млрд злотих додаткового ВВП. Це майже у вісім разів перевищує витрати польського бюджету на підтримку українців та допомогу Україні, які склали 40,3 млрд злотих

Присутність українців не призвела до зростання безробіття серед поляків і навіть стимулювала зростання продуктивності та зарплат у регіонах з високою концентрацією українських працівників.





