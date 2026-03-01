0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Українці відкрили в Польщі понад 120 тисяч компаній з 2022 року

Світ
25
Внесок українців у розвиток економіки Польщі
Внесок українців у розвиток економіки Польщі
Від початку повномасштабного вторгнення українці зареєстрували в Польщі понад 120 тисяч компаній. Більшість біженців з України або працює, або займається підприємництвом, створюючи робочі місця та сплачуючи податки до бюджету країни.
Про це повідомляє міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

Внесок українців у розвиток економіки Польщі

Рівень професійної активності дорослих мігрантів з України, за оцінками міністра, навіть вищий, ніж серед громадян Польщі.
Читайте також
«Рівень професійної активності дорослих іммігрантів з України навіть вищий, ніж серед поляків. З 2022 року українці заснували в Польщі понад 120 тисяч компаній. Вони наймають людей, сплачують податки. Ці підприємства збільшують наш торговельний обмін з Україною», — сказав Сікорський.
За його словами, у 2024 році українці відчутно посприяли розвитку польської економіки: ВВП Польщі зріс майже на 100 млрд злотих. Це більш як половина суми, виділеної того самого року на Національний фонд охорони здоров’я.
Сікорський також наголосив, що поразка України у війні завдала би Польщі більше збитків, ніж зараз коштує допомога Україні.
Читайте також
У 2022−2025 роках ЄС та країни-члени надали Україні майже 200 млрд євро підтримки. Водночас потенційна оборона східного флангу НАТО у разі розширення агресії коштувала б щонайменше 1,2 трлн євро — це у 24 рази разів більше за річний оборонний бюджет Польщі.

Українці дали Польщі у 8 разів більше, ніж витрачено на допомогу

Раніше Finance.ua писав, що українці, які мешкають і працюють у Польщі, згенерували для економіки країни близько 328,6 млрд злотих додаткового ВВП. Це майже у вісім разів перевищує витрати польського бюджету на підтримку українців та допомогу Україні, які склали 40,3 млрд злотих
Присутність українців не призвела до зростання безробіття серед поляків і навіть стимулювала зростання продуктивності та зарплат у регіонах з високою концентрацією українських працівників.

За матеріалами:
Finance.ua
ПольщаМігранти
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems