Економіка США зросла в четвертому кварталі на 1,4%, що удвічі нижче очікувань

Вид на Емпайр-Стейт-Білдінг і хмарочоси в Нью-Йорку, Фото: freepik

Економіка США зросла на 1,4% у аналітичному річному вимірі в четвертому кварталі 2025 року, повідомило Міністерство торгівлі. Показник виявився значно нижчим за очікування економістів, які прогнозували 2,5%. На динаміку вплинули рекордно тривалий шатдаун уряду восени та слабше споживання.

Про це свідчить опитування WSJ.

Деталі

ВВП найбільшої економіки світу в четвертому кварталі зріс на 1,4% з урахуванням сезонної корекції та інфляції. Це різке уповільнення порівняно з 4,4% у третьому кварталі.

У традиційному річному вимірі (порівняння четвертого кварталу до четвертого кварталу) ВВП зріс на 2,2%. Це менше за 2,4% у 2024-му і найповільніший темп із 2022 року.

Федеральні видатки в останні три місяці року скоротилися на 16,6% у перерахунку на річні темпи, що зменшило загальний показник ВВП майже на 1,2 в.п.

Шатдаун, який тривав з 1 жовтня до 12 листопада, позначився на економіці через затримки зарплат держслужбовцям і втрати контрактів для підрядників.

У Міністерстві торгівлі зазначили, що повний ефект призупинення роботи уряду кількісно оцінити складно, однак лише скорочення обсягу державних послуг зменшило квартальне зростання приблизно на 1 в.п.

Показник кінцевих продажів приватним внутрішнім покупцям, який виключає волатильні компоненти торгівлі, запасів і держвидатків, зріс на 2,4% у річному вимірі. Це найслабший результат із першого кварталу 2025 року.

Контекст

Попри слабший фінал року, економіка відновилася після незначного скорочення у першому кварталі 2025-го та демонструвала стійке зростання у другому й третьому кварталах.

Імпорт зріс на початку року через очікування нових тарифів адміністрації Трампа, що тимчасово тиснуло на ВВП, адже імпорт віднімається з розрахунку економічного зростання. Водночас споживчі витрати та інвестиції в штучний інтелект підтримали економічну активність протягом року.

Ринок праці залишається зоною ризику. Попри низьке безробіття, створення нових робочих місць у 2025 році майже зупинилося на тлі невизначеності довкола тарифної та міграційної політики, а також перегляду кадрових стратегій після постпандемійного найму.

Потенційний вплив технологій штучного інтелекту на продуктивність також стримував рішення про розширення штатів. У січні з’явилися ознаки пожвавлення найму, однак більшість нових робочих місць припала на сектор охорони здоров’я.

Споживчі настрої погіршуються. Індекс довіри споживачів у січні впав до найнижчого рівня за понад 10 років, за даними Conference Board. Більша частка респондентів заявила, що роботу «важко знайти».

Ритейлери повідомляють про обережні витрати, особливо серед домогосподарств із низькими доходами, тоді як забезпечені американці продовжують витрачати завдяки зростанню вартості активів.

