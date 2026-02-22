0 800 307 555
Трамп підвищує глобальні тарифи з 10 до 15%

Світ
Трамп підвищив нові глобальні тарифи з 10 до 15%
Трамп підвищив нові глобальні тарифи з 10 до 15%
Дональд Трамп заявив, що підвищить з 10% до 15% тимчасову митну ставку на імпорт до США з усіх країн.
Про це американський лідер написав у соцмережі Truth Social.
«Як президент Сполучених Штатів Америки я негайно підвищую 10-відсотковий світовий тариф для країн, багато з яких десятиліттями „обдирали“ США без жодних наслідків (поки не з’явився я!), до максимально дозволеного та юридично перевіреного рівня — 15%», — написав Трамп.
Згідно зі словами голови Білого дому, протягом найближчих кількох місяців його адміністрація визначить і опублікує нові та юридично допустимі тарифи.
Раніше Finance.ua писав, що відповідне рішення Трамп ухвалив відреагувавши на рішення Верховного суду про скасування частини його глобальних мит. Раніше він обіцяв запровадити додаткові тарифи в 10% на весь імпорт.
За матеріалами:
Слово і Діло
