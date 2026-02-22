Трамп підвищує глобальні тарифи з 10 до 15% Сьогодні 11:18 — Світ

Трамп підвищив нові глобальні тарифи з 10 до 15%

Дональд Трамп заявив, що підвищить з 10% до 15% тимчасову митну ставку на імпорт до США з усіх країн.

Про це американський лідер написав у соцмережі Truth Social.

«Як президент Сполучених Штатів Америки я негайно підвищую 10-відсотковий світовий тариф для країн, багато з яких десятиліттями „обдирали“ США без жодних наслідків (поки не з’явився я!), до максимально дозволеного та юридично перевіреного рівня — 15%», — написав Трамп.

Згідно зі словами голови Білого дому, протягом найближчих кількох місяців його адміністрація визначить і опублікує нові та юридично допустимі тарифи.

Раніше Finance.ua писав , що відповідне рішення Трамп ухвалив відреагувавши на рішення Верховного суду про скасування частини його глобальних мит. Раніше він обіцяв запровадити додаткові тарифи в 10% на весь імпорт.

Слово і Діло За матеріалами:

