0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Трамп продовжив санкції США проти росії ще на рік

Світ
33
Указ набуває чинності 20 лютого
Указ набуває чинності 20 лютого
Президент США Дональд Трамп продовжив на один рік дію санкцій проти росії, запроваджених у зв’язку з її агресією проти України.
Текст відповідного указу 18 лютого оприлюднено на сайті Федерального реєстру США.
Документ набирає чинності 20 лютого та передбачає продовження обмежувальних заходів, запроваджених указами американських президентів у 2014, 2018 і 2022 роках.
Указ № 13660, підписаний 6 березня 2014 року президентом Бараком Обамой, передбачав заморожування активів осіб, причетних до процесу окупації Криму росією.
Читайте також
За президентства Дональда Трампа та Джо Байдена, санкційні списки розширювали та уточнювали. Зміни, зокрема, стосувалися доповнення переліку підсанкційних осіб або виключення з нього у зв’язку зі смертю.
Документ дозволяє замороження активів фізичних та юридичних осіб, відповідальних за дії, що «підривають демократичні процеси та інституції в Україні, загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності, а також сприяють незаконному привласненню її активів».
Нагадаємо, у жовтні минулого року Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції щодо рф. Вони торкнулися російських компаній «Роснефть» і «Лукойл». Зазначається, що, крім «Роснефти» і «Лукойлу», санкції зачеплять компанії, які прямо або побічно на 50% або більше належать цим гігантам, навіть якщо їх не внесено до санкційного списку безпосередньо. Йдеться про 28 дочірніх компаній «Роснефти» і 6 — «Лукойлу».
За матеріалами:
Finance.ua
Санкції
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems