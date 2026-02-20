Трамп продовжив санкції США проти росії ще на рік
Президент США Дональд Трамп продовжив на один рік дію санкцій проти росії, запроваджених у зв’язку з її агресією проти України.
Текст відповідного указу 18 лютого оприлюднено на сайті Федерального реєстру США.
Документ набирає чинності 20 лютого та передбачає продовження обмежувальних заходів, запроваджених указами американських президентів у 2014, 2018 і 2022 роках.
Указ № 13660, підписаний 6 березня 2014 року президентом Бараком Обамой, передбачав заморожування активів осіб, причетних до процесу окупації Криму росією.
За президентства Дональда Трампа та Джо Байдена, санкційні списки розширювали та уточнювали. Зміни, зокрема, стосувалися доповнення переліку підсанкційних осіб або виключення з нього у зв’язку зі смертю.
Документ дозволяє замороження активів фізичних та юридичних осіб, відповідальних за дії, що «підривають демократичні процеси та інституції в Україні, загрожують її миру, безпеці, стабільності, суверенітету та територіальній цілісності, а також сприяють незаконному привласненню її активів».
Нагадаємо, у жовтні минулого року Сполучені Штати Америки запровадили нові санкції щодо рф. Вони торкнулися російських компаній «Роснефть» і «Лукойл». Зазначається, що, крім «Роснефти» і «Лукойлу», санкції зачеплять компанії, які прямо або побічно на 50% або більше належать цим гігантам, навіть якщо їх не внесено до санкційного списку безпосередньо. Йдеться про 28 дочірніх компаній «Роснефти» і 6 — «Лукойлу».
Поділитися новиною
Також за темою
Трамп продовжив санкції США проти росії ще на рік
Японія інвестувала перші $36 млрд у США в обмін на зниження мит
Кійосакі прогнозує найбільший крах фондового ринку
Китай скасовує мита для всієї Африки, крім однієї країни
5 «прихованих перлин» Європи, які варто відвідати у 2026 році
У Нідерландах зросла кількість відмов у наданні притулку