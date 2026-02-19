Японія інвестувала перші $36 млрд у США в обмін на зниження мит Сьогодні 03:27 — Світ

Японія та США погодили перший транш інвестицій у межах масштабної торговельної угоди загальною вартістю $550 млрд. Токіо фінансуватиме проєкти у галузі енергетики та критично важливих мінералів на $36 млрд, щоб уникнути підвищення американських мит.

Про це повідомляє Bloomberg

Ключові проєкти

Затверджено три ключові проєкти, обрані особисто президентом Дональдом Трампом:

Газова електростанція в Огайо ($33 млрд)

Найбільший проєкт — будівництво газової електростанції потужністю 9,2 ГВт (еквівалент 9 ядерних реакторів). Проєкт очолить дочірня компанія SoftBank — SB Energy. Трамп назвав цей проєкт «найбільшим в історії».

Нафтовий термінал у Техасі ($2,1 млрд)

Глибоководний експортний термінал GulfLink на узбережжі Мексиканської затоки. Очікується, що він забезпечить щорічний експорт нафти з США на $30 млрд.

Завод із виробництва алмазів у Джорджії ($600 млн)

Підприємство з виробництва синтетичних технічних алмазів. Алмазна крихта є критично важливою для виробництва напівпровідників, автомобільному та енергетичному секторах, а також бурового обладнання.

Які цілі переслідує Японія

Цей пакет інвестицій є частиною угоди, котра дозволила Японії знизити американські мита на свої товари з потенційних 25% до 15%. В Японії є 45 робочих днів для фінансування обраних проєктів. У разі відмови США можуть знову підняти мита або вилучити частину доходів.

Угода зміцнює позиції прем’єр-міністра Японії Санае Такаїчі, котра нещодавно здобула впевнену перемогу на виборах. 19 березня вона має зустрітися з Трампом у Вашингтоні. Експерти зазначають, що Японія обирає проєкти з низьким ризиком, які відповідають пріоритетам США у галузі енергетичного домінування та незалежності в галузі штучного інтелекту.

