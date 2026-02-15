0 800 307 555
У Нідерландах зросла кількість відмов у наданні притулку

Світ
У 2025 році у Нідерландах було відхилено значно більше заяв про надання притулку, ніж роком раніше. Кількість відмов зросла на 56%.
Про це повідомляє NOS із посиланням на дані Центрального бюро статистики країни (CBS).
Зазначається, що уперше за багато років кількість відмов перевищила кількість позитивних рішень. Загалом Служба імміграції та натуралізації (IND) ухвалила 15 550 первинних рішень щодо заяв про притулок: 8 120 із них були негативними, тоді як 7 430 заяв задовольнили.
Найбільше зростання відмов зафіксовано у другій половині року. Водночас загальна кількість первинних рішень зменшилася на 27% у порівнянні з 2024 роком.
Особливо різко скоротилася кількість дозволів на проживання на підставі субсидіарного захисту (форма міжнародного захисту, яка надається іноземцям або особам без громадянства, які не відповідають критеріям статусу біженця, але у разі повернення до своєї країни походження можуть зазнати серйозного утиску — ред.) — на 70%.
Суттєво зменшилася і кількість рішень щодо громадян Сирії. У 2025 році було ухвалено лише 390 рішень за сирійськими заявами, тоді як роком раніше їх було понад 10 тисяч. Це пов’язане зі змінами у політиці Нідерландів після подій у Сирії наприкінці 2024 року.
Статус біженця отримали 3400 осіб, на 35% менше. Водночас на стільки ж зросла кількість посвідок на проживання, виданих із гуманітарних міркувань.
Мігранти
