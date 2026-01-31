У Нідерландах зросла мінімальна зарплата Сьогодні 16:07 — Світ

Скільки заробляють працівники у Нідерландах, Фото: Freepik

З 1 січня 2026 року мінімальна погодинна оплата праці у Нідерландах зросла на 0,31 євро. Наразі працівники віком від 21 року отримують 14,71 євро за годину, а місячний дохід при стандартному робочому тижні досягає понад 2 200 євро брутто.

Про це повідомили на офіційному урядовому сайті Government.nl.

Розмір мінімальної зарплата у Нідерландах

Нідерланди — одна з найпривабливіших країн для іноземних працівників. Країна вирізняється високою оплатою праці, стабільною економікою та розвиненою системою соціального захисту.

Від початку року мінімальна погодинна ставка для працівників віком від 21 року становить 14,71 євро за годину (близько 753 грн). Це на на 0,31 євро більше, ніж роком раніше (14,40 євро).

Зростання відбулося завдяки індексації з урахуванням інфляції та економічної ситуації в країні.

Отже, дорослий працівник отримує близько 2 294 євро брутто (понад 117 тис. грн) на місяць за умови стандартного 36-годинного робочого тижня.

Вік і мінімальна ставка

Розмір зарплати у Нідерландах залежить від віку: чим менший вік — тим нижча мінімальна ставка:

15 років — 4,41 євро;

16 років — 5,07 євро;

17 років — 5,81 євро;

18 років — 7,36 євро;

19 років — 8,83 євро;

20 років — 11,77 євро;

21+ років — 14,71 євро.

Сума мінімальної ставки визначається законом і застосовується для всіх офіційних трудових контрактів.

Щодо середньої зарплати — показник суттєво відрязняється залежно від професії, стажу роботи, міста та типу компанії.

Податкове навантаження

У Нідерландах діє прогресивна система оподаткування доходів:

до 38 883 євро — приблизно 35,75%;

від 38 883 євро до 78 426 євро — близько 37,56%;

понад 78 426 євро — 49,5%.

При цьому працівники можуть скористатися податковими пільгами: загальний податковий кредит до 3 115 євро чи податковий бонус для працюючих до 5 685 євро, що знижує податкове навантаження.

Скільки коштує година праці в Україні, Європі та США

На початок 2026 року розрив між доходами в Україні та розвиненими країнами Заходу залишається значним, разом із цим реальний рівень заробітків варто оцінювати з урахуванням податків і вартості життя.

Finance.ua вирішив порахувати , скільки реально отримують працівники різних галузей «на руки», як податки «з'їдають» частину доходу у 2026 році та де ваша година праці дозволить купити більше товарів.

