0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

У США розпочався частковий шатдаун

Світ
14
У США розпочався частковий шатдаун
У США розпочався частковий шатдаун
Федеральний уряд Сполучених Штатів Америки частково зупинив роботу, попри схвалення Сенатом угоди про фінансування, необхідної для запобігання шатдауну.
Про це пише CBS News, пише «Європейська правда».

Скільки триватиме шатдаун

Частковий шатдаун офіційно почався опівночі 31 січня за східним часом США.
Це сталося через кілька годин після того, як сенатори погодилися продовжити фінансування більшості агентств до вересня.
Очікується, що зупинка роботи буде нетривалою. Пакет законопроєктів має бути схвалений Палатою представників, яка має перерву в роботі до понеділка.
Окрім цього, очікується, що законодавці нижньої палати проголосують за нього невдовзі після повернення до Вашингтона.
Як зазначається, у Вашингтоні немає бажання продовжувати закриття, подібне до того, яке тривало 43 дні восени.

Що передувало

29 січня Сенат США блокував пакет фінансування, необхідний для запобігання зупиненню роботи уряду. Це відбулося на тлі продовження переговорів Білого дому і лідерів демократів щодо операції адміністрації Дональда Трампа з контролю за імміграційним законодавством.
На тлі того, що 24 січня у місті Міннеаполіс агент імміграційної та митної служби США (ICE) застрелив чоловіка — у Сенаті погрожували шатдауном.
Це вже другий випадок загибелі людини під час імміграційних перевірок федеральними агентами у Міннеаполісі. 7 січня агент ICE застрелив 37-річну Рене Ніколь Гуд, нібито в цілях самооборони. Тоді президент США теж виступив на захист агентів.
За матеріалами:
Європейська правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems