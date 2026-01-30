Дубай побудує вулицю, зроблену із золота Сьогодні 18:10 — Світ

Дубай оголосив про плани будівництва вулиці, зробленої буквально з золота.

Нова пам’ятка буде розташована поблизу міського Золотого ринку, де туристи зможуть придбати золото та інші ювелірні вироби, пише Еuronews

Про що йдеться

Дубай має репутацію міста, де розкішний спосіб життя, а його вулиці, як кажуть, вимощені золотом.

Ця ідіома незабаром стане реальністю, оскільки місто ОАЕ готується відкрити справжню золоту вулицю.

Вулиця, що є частиною нового Золотого району Дубая, буде «побудована з використанням золота», хоча що це насправді означає, залишається загадкою.

Про золотий район Дубая оголосила прес-служба Дубая 27 січня. Дату відкриття Золотої вулиці ще не оголошено.

Що таке Золотий район Дубая

Золотий квартал Дубая — це ребрендинг нинішнього Золотого ринку міста. У цьому районі, розташованому в Дейрі, працюють близько 1000 роздрібних торговців, які продають золото та ювелірні вироби.

За даними Дубайського медіа-офісу, ОАЕ є другим за величиною у світі місцем торгівлі фізичним золотом, експортувавши золота на суму 53,41 мільярда доларів (44,6 мільярда євро) у 2024−2025 роках.

Золотий ринок — популярна туристична пам’ятка у Старому місті, яку можна знайти поряд з іншими ринками, присвяченими спеціям, парфумерії та антикваріату.

«Золото глибоко вплетено в культурну та комерційну тканину Дубая, символізуючи нашу спадщину, процвітання та незмінний дух підприємництва, — сказав Ахмед Аль Хаджа, генеральний директор Dubai Festivals and Retail Establishment (DFRE), що входить до складу Департаменту економіки та туризму Дубая (DET). — Завдяки цьому знаковому об’єкту ми не лише відзначаємо цю спадщину, але й переосмислюємо її для нової ери, сформованої креативністю та сталим розвитком».

