Дубай побудує вулицю, зроблену із золота

Світ
28
Дубай оголосив про плани будівництва вулиці, зробленої буквально з золота.
Дубай оголосив про плани будівництва вулиці, зробленої буквально з золота.
Вимощена золотом: Дубай оголосив про плани будівництва вулиці, зробленої буквально з золота.
Нова пам’ятка буде розташована поблизу міського Золотого ринку, де туристи зможуть придбати золото та інші ювелірні вироби, пише Еuronews.

Про що йдеться

Дубай має репутацію міста, де розкішний спосіб життя, а його вулиці, як кажуть, вимощені золотом.
Ця ідіома незабаром стане реальністю, оскільки місто ОАЕ готується відкрити справжню золоту вулицю.
Вулиця, що є частиною нового Золотого району Дубая, буде «побудована з використанням золота», хоча що це насправді означає, залишається загадкою.
Про золотий район Дубая оголосила прес-служба Дубая 27 січня. Дату відкриття Золотої вулиці ще не оголошено.

Що таке Золотий район Дубая

Золотий квартал Дубая — це ребрендинг нинішнього Золотого ринку міста. У цьому районі, розташованому в Дейрі, працюють близько 1000 роздрібних торговців, які продають золото та ювелірні вироби.
За даними Дубайського медіа-офісу, ОАЕ є другим за величиною у світі місцем торгівлі фізичним золотом, експортувавши золота на суму 53,41 мільярда доларів (44,6 мільярда євро) у 2024−2025 роках.
Золотий ринок — популярна туристична пам’ятка у Старому місті, яку можна знайти поряд з іншими ринками, присвяченими спеціям, парфумерії та антикваріату.
«Золото глибоко вплетено в культурну та комерційну тканину Дубая, символізуючи нашу спадщину, процвітання та незмінний дух підприємництва, — сказав Ахмед Аль Хаджа, генеральний директор Dubai Festivals and Retail Establishment (DFRE), що входить до складу Департаменту економіки та туризму Дубая (DET). — Завдяки цьому знаковому об’єкту ми не лише відзначаємо цю спадщину, але й переосмислюємо її для нової ери, сформованої креативністю та сталим розвитком».
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
